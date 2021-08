風光過後 某些奧運獎牌流落典當與拍賣

運動選手胸前掛著奧運 獎牌接受表揚的風光時刻過去之後,基於各種不同的因素,某些獎牌流落典當,後來成為拍賣 品。市井小民即使一輩子無緣進軍奧林匹克比賽,只要有錢,而且價格對了,就可以從拍賣場上買回貨真價實的奧運獎牌。美國 隊在1984年奧運男子籃球賽中獲得的一面金牌,日前以8萬3188元成交,至於獎牌原始主人是哪一位運動員,則已無法得知。

1956年義大利柯蒂納戴比索(Cortina d'Ampezzo)冬季奧運會上頒發的一面銅牌,在位於波士頓的美國拍賣公司「名人簽名拍賣」(RR Auction)拍賣會上便以3750元成交。1900年巴黎奧運頒獎的射擊銀牌,則以1283元賣出。

1896年雅典奧運的一面銀牌,日前在「名人簽名拍賣」拍賣會上創下18萬元成交紀錄。拍賣公司表示,當年比賽第一名是得到銀牌,因為當時還沒有推出金牌。

對於參賽選手來說,獎牌或許是「無價之寶」,但在真實世界裡,某些獎牌被得獎選手掛在胸前展示過後,就因不同原因出現在當鋪裡,還成為拍賣場上的待售物件。紐約時報報導,收藏家看待這些奧運獎牌,就像出價購買罕見錢幣、絕版漫畫或棒球卡等運動紀念品一樣。

「名人簽名拍賣」執行副總裁列文斯頓(Bobby Livingston)分析,奧運獎牌在拍賣市場上,屬於擁有特定市場的收藏品。今年7月22日的拍賣會上,列文斯頓便賣出三面奧運獎牌,以及其他18樣物件。他說,賣出的獎牌都是最近幾年才出現在市場上,數量並不多。

7月22日賣出的其中一面奧運獎牌,是美國隊在1984年奧運男子籃球賽中獲得的金牌,成交價格為8萬3188元。至於獎牌主人為何,則已無法得知。

SOLD! Gold medal from the 1984 U.S.A. men's basketball team, which featured the likes of ordan, Mullin, and Ewing sold for$83,188 at auction. https://t.co/21BOfuXjTC#LosAngeles #basketball#Olympics2021 #TokyoOlympics pic.twitter.com/FcZ55Y9xtz