風光過後 某些奧運獎牌流落典當與拍賣

圖為美國體操選手李蘇妮手持金牌。(美聯社)

運動選手胸前掛著奧運 獎牌接受表揚的風光時刻過去之後，基於各種不同的因素，某些獎牌流落典當，後來成為拍賣 品。市井小民即使一輩子無緣進軍奧林匹克比賽，只要有錢，而且價格對了，就可以從拍賣場上買回貨真價實的奧運獎牌。美國 隊在1984年奧運男子籃球賽中獲得的一面金牌，日前以8萬3188元成交，至於獎牌原始主人是哪一位運動員，則已無法得知。

1956年義大利柯蒂納戴比索(Cortina d'Ampezzo)冬季奧運會上頒發的一面銅牌，在位於波士頓的美國拍賣公司「名人簽名拍賣」(RR Auction)拍賣會上便以3750元成交。1900年巴黎奧運頒獎的射擊銀牌，則以1283元賣出。

1896年雅典奧運的一面銀牌，日前在「名人簽名拍賣」拍賣會上創下18萬元成交紀錄。拍賣公司表示，當年比賽第一名是得到銀牌，因為當時還沒有推出金牌。

對於參賽選手來說，獎牌或許是「無價之寶」，但在真實世界裡，某些獎牌被得獎選手掛在胸前展示過後，就因不同原因出現在當鋪裡，還成為拍賣場上的待售物件。紐約時報報導，收藏家看待這些奧運獎牌，就像出價購買罕見錢幣、絕版漫畫或棒球卡等運動紀念品一樣。

「名人簽名拍賣」執行副總裁列文斯頓(Bobby Livingston)分析，奧運獎牌在拍賣市場上，屬於擁有特定市場的收藏品。今年7月22日的拍賣會上，列文斯頓便賣出三面奧運獎牌，以及其他18樣物件。他說，賣出的獎牌都是最近幾年才出現在市場上，數量並不多。

7月22日賣出的其中一面奧運獎牌，是美國隊在1984年奧運男子籃球賽中獲得的金牌，成交價格為8萬3188元。至於獎牌主人為何，則已無法得知。

報導指出，數十名前任奧運選手曾因為經濟困難，賣掉獎牌變現求生，有些運動選手出售奧運獎牌，則是為了要幫慈善機構籌募善款。

美國職籃(NBA)波士頓塞爾蒂克隊(Boston Celtics)經典球星比爾‧羅素(Bill Russell)，1956年參加奧運籃球比賽獲得的金牌，今秋便將捐出拍賣。

羅素在拍賣公司「獵取拍賣品」(Hunt Auctions)網站上的影片中說：「我決定要把絕大多數個人收藏品賣掉。」位於賓州埃克斯頓(Exton)的「獵取拍賣品」，屆時將負責處理羅素NBA總冠軍戒指(NBA championship ring)等紀念品拍賣。

羅素表示，部分拍賣所得將捐給青少年輔導基金會MENTOR，也會捐款給塞爾蒂克隊設立的社會正義倡議基金。