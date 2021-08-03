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不滿中國羽球女雙選手爆粗口 韓國羽協正式抗議

不滿中國羽球女雙選手爆粗口 韓國羽協正式抗議

中央社首爾3日專電
中國羽球國手陳清晨(右)在東京奧運賽中接連對韓國對手爆出不雅用語，大韓羽毛球協會今天正式向世界羽球聯盟提出抗議。(新華社)
中國羽球國手陳清晨(右)在東京奧運賽中接連對韓國對手爆出不雅用語，大韓羽毛球協會今天正式向世界羽球聯盟提出抗議。(新華社)

中國羽球女雙選手陳清晨日前在東京奧運賽中接連對韓國對手爆出不雅用語，大韓羽毛球協會今天表示，已正式向世界羽球聯盟（BWF）提出抗議。

韓聯社等韓媒報導，大韓羽毛球協會認為陳清晨在比賽中罵髒話的行為太過分，為避免陳清晨日後在比賽中再犯，協會已向世界羽球聯盟提出正式抗議程序。

國際奧會（IOC）並未特別規定不能在比賽中說髒話，但世界羽聯明文規定，選手不得在比賽中大聲辱罵，並明顯讓裁判或觀眾聽見而造成不快。

代表中國出戰的羽球女雙組合陳清晨、賈一凡在7月27日預賽對上韓國選手金昭映與孔熙容，報導指出，陳清晨在賽中多次罵髒話，受到香港、台灣等華語圈地區熱愛羽毛球的觀眾抨擊。

受到疫情影響，本屆奧運以無觀眾方式舉行，因此陳清晨罵髒話的聲音在直播中格外清晰，美國媒體「新聞週刊」報導此事，指陳清晨在輸掉第一句後大喊髒話，之後又多次出言不遜。

而在7月31日的準決賽中，同樣的組合再次碰頭，這次陳清晨依舊毫無收斂，在比賽中說髒話。這場比賽最終以2比0由中國隊拿下勝利，但陳清晨與賈一凡組合在決賽中不敵印尼，最後拿下銀牌。

對此，陳清晨則歸咎於她「發音不好」，為此造成誤會道歉。

羽球 東京奧運 中國

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