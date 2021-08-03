不滿中國羽球女雙選手爆粗口 韓國羽協正式抗議

中國羽球國手陳清晨(右)在東京奧運賽中接連對韓國對手爆出不雅用語，大韓羽毛球協會今天正式向世界羽球聯盟提出抗議。(新華社)

中國羽球 女雙選手陳清晨日前在東京奧運 賽中接連對韓國對手爆出不雅用語，大韓羽毛球協會今天表示，已正式向世界羽球聯盟（BWF）提出抗議。

韓聯社等韓媒報導，大韓羽毛球協會認為陳清晨在比賽中罵髒話的行為太過分，為避免陳清晨日後在比賽中再犯，協會已向世界羽球聯盟提出正式抗議程序。

國際奧會（IOC）並未特別規定不能在比賽中說髒話，但世界羽聯明文規定，選手不得在比賽中大聲辱罵，並明顯讓裁判或觀眾聽見而造成不快。

代表中國出戰的羽球女雙組合陳清晨、賈一凡在7月27日預賽對上韓國選手金昭映與孔熙容，報導指出，陳清晨在賽中多次罵髒話，受到香港、台灣等華語圈地區熱愛羽毛球的觀眾抨擊。

受到疫情影響，本屆奧運以無觀眾方式舉行，因此陳清晨罵髒話的聲音在直播中格外清晰，美國媒體「新聞週刊」報導此事，指陳清晨在輸掉第一句後大喊髒話，之後又多次出言不遜。

而在7月31日的準決賽中，同樣的組合再次碰頭，這次陳清晨依舊毫無收斂，在比賽中說髒話。這場比賽最終以2比0由中國隊拿下勝利，但陳清晨與賈一凡組合在決賽中不敵印尼，最後拿下銀牌。

對此，陳清晨則歸咎於她「發音不好」，為此造成誤會道歉。