東奧／羽球賽場「插2支」？用途曝光惹人厭

在看比賽的同時，就有眼尖的網友注意到奧運羽球賽場上有兩支奇怪的設施（左邊黃框處），便好奇發問這有什麼功能。（特派記者余承翰／東京攝影）

東京奧運 如火如荼，有球迷專站羽球 賽時，注意到羽球賽場上有兩支奇怪的設施，便好奇發問這有什麼功能。

一名台灣 網友在PTT貼文以「 請問一下，羽球網旁邊這兩支是什麼？」為題指出，自己看了好幾場東奧羽球的賽事，場邊都有一個人坐在裁判對面，然後有兩支東西放在前面，都不知道這是什麼就很好奇，便想藉此發文詢問「有沒有羽球專家可以幫忙解答用途啊？」

此文一出，不少網友就紛紛留言解答，「抓發球過高的喔」、「羽球發球有限制高度，這是測高度的」、「發球高度不能高過那個東西，旁邊的人專門審這個」、「以前羽球發球看腰以下，但太過個人主觀，後來改一律要115公分以下，這是測高度器具」、「那人叫做發球審查員喔，旁邊就是測發球高度的」、「2018年改的新規則，不管選手是高是矮，都不可超過115公分」。

事實上，根據世界羽球聯盟在2018更改規定，規定選手發球要從低於115公分的位置發出，但這樣的改制也引來丹麥前球王安賽龍不滿，他曾在自己的社交平台上發布影片，用蹲地發球和跪地發球等搞笑的姿勢調侃世界羽聯，以表達對新規的不滿。