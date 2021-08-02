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奪牌捷報不斷 日本掀東奧商品搶購潮 2周邊小物狂銷

編譯王巧文／綜合外電
隨著東奧賽事如火如荼展開，尤其是日本選手的表現超乎預期，許多日本人對奧運會的態度出現轉變，紛紛搶買東奧紀念品。路透
隨著東奧賽事如火如荼展開，尤其是日本選手的表現超乎預期，許多日本人對奧運會的態度出現轉變，紛紛搶買東奧紀念品。路透

隨著日本選手不斷在東京奧運奪牌，日本民眾對奧運賽事的關注度愈來愈高，興奮的粉絲已帶動徽章、鑰匙圈等周邊商品狂銷，不僅東奧實體紀念品商店外出現長長的排隊人潮，官方線上商店甚至因造訪人次過多而當機。

日本共同社報導，東京新宿區的一家東奧官方商店擺放了約1,700件周邊商品，在東京奧運展開後，紀念徽章、杯子等熱門小物全都迅速售罄。

在新冠疫情持續肆虐，迫使首都圈延長緊急狀態之際，仍有日本民眾到實體店購買東奧紀念品。這跟先前的景象形成鮮明對比，新宿東奧官方商店去年門前冷落，但在東奧登場後，上門消費的顧客有時高達100多人，上周末甚至大排長龍。

日本各地也出相似情況。大阪市的一家東奧官方商店表示，一個月前每天客流量不到10人，但在奧運開始後，這個數字幾乎翻了十倍。今年5月在北海道札幌開業的一家官方商店，也是在奧運登場後才湧現人潮。

一名現年47歲的男子說：「在看了一場比賽後，我變得很興奮。」他於是跑到名古屋東奧周邊商店，買禮物給他的孩子。

由於東京疫情嚴峻，在奧運會開幕之前，民調顯示，多數日本人對舉行東奧感到不安，就算改打閉門賽也一樣。然而，隨著日本奧運選手的奪牌數量增加，加上各大電視台狂播東奧賽事，日本各地已出現東奧商品搶購潮，凸顯日本民眾的態度悄然轉變。

東京奧運 日本 疫情

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