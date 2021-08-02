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東奧／南非女將奪銀後 宣布退出職業衝浪 投身蓋小學

中央社約翰尼斯堡2日專電
南非衝浪選手比騰道格。(美聯社)
南非衝浪選手比騰道格。(美聯社)

東京奧運首度將女子衝浪列入比賽項目，南非奧運選手比騰道格獲得銀牌後，開心宣布將退出職業衝浪，投身非政府組織協助建造小學。

27歲來自喬治市（George）的比騰道格（Bianca Buitendag）於7月27日奪得女子衝浪銀牌，31日載譽歸國受到熱烈歡迎，當天在機場熱情的居民用衝浪板做成一道拱門讓她穿過。

南非廣播公司新聞（South African Broadcasting Corporation News）日前引述比騰道格表示，她直到返抵國門仍不敢相信真的獲得奧運銀牌。

她說：「我很自豪代表喬治市，它是這個國家最美麗的城鎮，我們心愛的國家也是這個世界上最美麗的國家。」

比騰道格聲稱奧運是一個退出職業衝浪的最佳平台。

她說，5年前父親的去世改變了她的人生目標，如今母親也正與癌症搏鬥中。但無論如何，她永遠會與具有療效的大海為伍，並鼓勵更多女性投入衝浪運動。

比騰道格說：「我已經在喬治市居住了15年，在這片海岸上不停地來回衝浪，這裡有最棒的海浪。不過我得小心說話，免得有天海岸變得十分擁擠。在這裡長大真的很榮幸！」

比騰道格是南非歷史上第2位在田徑和游泳之外贏得奧運獎牌的女性。第1位哈特利（Bridgitte Hartley ）於2012年倫敦奧運上贏得女子單人划艇500公尺銅牌。

「時報即時消息」（TimesLIVE）引述比騰道格說：「海浪有6英尺高而且混沌不清。」由於颱風緣故衝浪決賽提前一天舉行，海浪變得難以預測。

比騰道格是南非登上奧運領獎台的一匹黑馬，因為大多數獲獎人都可能已經在世界體壇上有名氣了，而在東京奧運之前，比騰道格並不被看好。

當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行海灘被封鎖時，比騰道格為了獲得合法衝浪時段，甚至乘坐漁船到外海繼續練習衝浪。

教練恩斯利（Greg Emslie）表示，比騰道格已經準備了4年，如今的榮耀並非僥倖，一切努力都值得。

他說：「我告訴比騰道格，當你做好準備一切自然會發生，你必須堅定地走下去。」

比騰道格計畫未來集中精力參加非政府組織「生活社區服務」（Life Community Services），協助興建小學造福居民。

南非衝浪選手比騰道格。(美聯社)
南非衝浪選手比騰道格。(美聯社)

東京奧運 南非 癌症

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