曾是體操選手 謝長廷感謝李智凱 圓了他60年前的奧運夢

謝長廷年輕時擅長體操，曾在中上運動會拿過總分第二、吊環金牌；他昨日在現場觀看李智凱在男子體操鞍馬單項決賽奪得銀牌，貼文感謝林智凱實現了他的夢想。(取自謝長廷臉書)

駐日代表謝長廷東京奧運 期間熱心為台灣 選手服務及加油。他今天在臉書 抒發昨天到場觀看男子體操鞍馬單項決賽李智凱奪銀牌的感想寫下：「李智凱也同時實現了我的夢想。」

謝長廷在臉書（Facebook）表示， 由於國際奧林匹克委員會（IOC）將戴資穎選手昨晚出賽桌球女單決賽的比賽設定為prime event的熱門賽事，相關入場細節非常複雜，因此他沒到現場觀賽。

謝長廷昨天到東京的有明體操競技場觀看體操選手李智凱出賽鞍馬單項比賽，看到李智凱勇奪銀牌，內心激動、興奮。這是台灣史上首面奧運體操獎牌。

謝長廷表示，李智凱幾天前的6項體操全能賽時，從鞍馬落下後，他就一直擔心李智凱的鞍馬單項賽。

謝長廷寫道：「昨晚當李智凱一躍上鞍馬，就把『湯瑪士迴旋』發揮到極致，漂亮的移位旋轉，高難度加分，但做到上次失誤的地方，我的一顆心幾乎掉了下來，聽到旁邊有人喊加油，竟失控的予以制止，怕產生干擾。直到他完美落地，展出笑容，大家才一起歡呼站起來，互相擊掌恭賀，他也朝我們這邊敬禮致謝。」

謝長廷年輕時擅長體操，曾在中上運動會拿過總分第二、吊環金牌，夢想過參加奧運，並打算報考師大體育系，直到有一天觀賞從日本大使館借來的日本體操名將小野喬的奧運比賽影片，他向體操老師說：「依（當時的）設備跟技術，再練100年也趕不日本的水準，不可能在奧運拿牌。」他因而放棄體操，報考一般大學。

謝長廷今天在臉書寫著，這個決定也一直是他人生的遺憾，想不到60年後，可以坐那麼近，親眼看見台灣選手在奧運拿到首面體操獎牌。

他說：「我必須收回當時講的話，只要不放棄，沒有不可能的事，謝謝智凱，實現了他的夢，也實現了我的夢，也實現許許多多台灣人的夢。感謝李智凱的教練林育信及所有栽培他的人。」

謝長廷在臉書也分享了其他東奧台灣代表團員昨天的成果。他寫道，奧運男子高球賽事，潘政琮絕地反攻，從57名變成第3名，奪得台灣首面奧運高球銅牌。此外，昨晚羽球女將戴資穎在女單羽球賽事奪得銀牌，創下台灣在此項目的最好成績。

謝長廷說，今天一早，潘政琮夫妻趕赴機場，將繼續參加在美國的其他巡迴賽。他昨晚打電話向潘政琮恭賀，今天上午由駐日代表處的顧問代表送機。

高爾夫球隊此次也是住在選手村以外的飯店，駐日代表處同樣派了一位組長就近協助檢疫、車輛調度等行政事務。