東奧／抵制性侵犯隊友 美國擊劍隊戴「粉色口罩」抗議

東京奧運 賽程還剩最後一周,擊劍金牌戰也在日前落幕,美國 擊劍代表隊其中三人戴著粉色口罩 出席賽事,與另一名戴著黑色口罩的隊友哈季奇(Alen Hadzic)形成強烈對比,原來他們想藉此抗議屢次犯下性侵案件的哈季奇,並向美國安全運動中心(U.S. Center for SafeSport)抗議不應保留後者的參賽資格。

哈季奇在入選國家隊替補後,接續被3名女子指控曾在2013-15年期間進行性侵害,雖然美國安全運動中心一度裁決禁止哈季奇參賽東奧,最終卻上演大逆轉,裁定表示他的停賽處分不適用指控內容,而哈季奇的出賽「並不會損害美國與他的運動生涯聲譽」,因此恢復他的參賽資格。

事件一出讓擊劍國家隊的成員無法接受,向美國安全運動中心提出質疑後,最終做出讓步,決定讓哈季奇與其他選手分開起居,訓練時期也將他與女性隊員分隔兩地,不過在出賽時,國家隊的成員仍選擇戴上粉色口罩進行無聲的抗議。

最終美國在擊劍隊賽事中奪下銅牌,不過身為替補的哈季奇自始至終都沒有出賽。

#TeamUSA men’s epee team wore pink masks for their opening match at the Olympics as a show of support for sexual assault victims. Alen Hadzic— their teammate accused of rape and sexual assault— is on the left. Kudos to the team for taking a stand. #BelieveWomen pic.twitter.com/yRI4azelKN