東奧／叫潘政琮同胞 高球金牌謝奧菲勒自稱半個台灣人

謝奧菲勒母親是在日本長大的台灣人，他在受訪時以「同胞」稱呼潘政琮，並認同是「半個台灣人」。（路透）

美國 高球選手謝奧菲勒1日在東奧高爾夫項目以一桿險勝拿下金牌，台灣 的潘政琮奪銅。謝奧菲勒母親是在日本 長大的台灣人，他在受訪時以「同胞」稱呼潘政琮，並認同是「半個台灣人」。

經過激烈賽事，東奧高爾夫男子項目最終由世界排名第5的美國選手謝奧菲勒（Xander Schauffele）拿下金牌，雖然謝奧菲勒站上頒獎台時，只能播放美國國歌，但有多國血統的他，對多國都有認同感。

27歲的謝奧菲勒的血統是國際大熔爐，父親是法德混血，母親是旅日台灣人，名叫陳秉彝，20歲時去了美國。謝奧菲勒讀過中文學校，會寫自己的中文名字「山大」，小時候來過台北。他的父親後來移居美國，同時也是他的高爾夫揮桿教練。他的外公和外婆目前住在東京澀谷。

「華盛頓郵報」報導，他在賽後受訪表示：「我是我家裡（4個人當中）唯一的原生國民，出生在美國。」

他說：「我想出生在這樣國際化的環境，教了我很多不同文化，也讓我很能理解不同文化。」

謝奧菲勒4輪打出低於標準18桿的266桿，拿下金牌。出生南非的45歲老將薩巴帝尼（Rory Sabbatini）以1桿之差，替斯洛伐克奪銀。

銅牌則開啟血戰，由打出低於標準15桿的7人進行延長加洞賽。7人當中，世界排名最高的是排名第3的松川柯林，最低的是排名208的潘政琮，最終卻由潘政琮勝出。

謝奧菲勒（中）在東奧高爾夫項目以一桿險勝拿下金牌，台灣的潘政琮（左）奪銅。（路透）

世界排名13的3大滿貫賽冠軍麥克羅伊（Rory McIlroy）也參加了這場搶銅賽。他在賽後說：「我整天都在說，我一輩子從來沒這麼努力要奪下第3。」

謝奧菲勒在確認奪金後，和他的教練父親來了個大大的擁抱。

他在賽後記者會上說： 「我不能告訴你們，我們兩人當時說了什麼；那時候出口的都是髒話。」他一邊說著，一邊和坐在訪問室第二排、戴著太陽眼鏡的父親相視一笑。

謝奧菲勒的多文化背景，讓他和許多國家都沾上邊。

謝奧菲勒很多親戚住在日本，7月剛結婚的他，妻子也是日裔美國人。他說：「當你打開行李箱時，你會聞到出發地的氣味。很久以前，當我還小的時候，每次外公、外婆到聖地牙哥來找我們，我就會聞到日本的味道。」

雖然是美國籍，但謝奧菲勒看了看身旁奪銅的潘政琮說道：「耶，我的同胞坐在我旁邊。我媽在台灣出生，所以實際上，以血統來說，我是半個台灣人。」