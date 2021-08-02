我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲回來了 3日凌晨將出賽平衡木決賽

美確診破3500萬 占全球近18% 半個多月暴增近3倍

東奧／這就是奧運精神 2選手摔倒後肩並肩走完賽道

記者陳宛晶／綜合報導
朱特（右）與阿莫斯肩搭著肩，一起走完賽道。（路透）
朱特（右）與阿莫斯肩搭著肩，一起走完賽道。（路透）

比起獎牌，運動場上還有超越勝負的感動，在男子800公尺準決賽，兩位目標都是奪牌的選手在碰撞後倒地，心碎過後，他們起身一起走向終點。

美國選手朱特（Isaiah Jewett）在進入最後一個彎道時，當時排在第3位，也在此時感覺有東西擦過腳跟，朱特失去平衡倒地，2012年倫敦奧運為波札那贏回銀牌的阿莫斯（Nijel Amos）緊接著倒成一團。

「我無法說謊，那真的是心碎的一跤。」朱特表示，他對自己的配速、耐力有信心，堅信自己將能進入決賽，但在這次倒地後一切成空。

兩人臉上都是掩不住的懊悔，但下一秒出現了更令人動容的瞬間，朱特靠上前去伸出手，「老兄，來吧！」阿莫斯說：「我很抱歉」，朱特回應：「來完成比賽吧！」兩人肩搭著肩，接著一起走完賽道，最終兩人都花了超過2分38秒完賽。

朱特是位死忠的漫威迷，他說：「我從那些我看過的超級英雄動漫中所學到的事，就是不管你有多生氣，你必須在這天結束時成為英雄，那是我的版本的英雄故事，雖然是面對我的對手，但我想站起來身，表現我的友善，我不想要留下負面的東西，因為那不是屬於英雄的。」

在男子800公尺準決賽，兩位目標都是奪牌的選手在碰撞後倒地。（路透）
在男子800公尺準決賽，兩位目標都是奪牌的選手在碰撞後倒地。（路透）

事實上，經上訴後，阿莫斯重獲決賽資格，將在4日上場爭取獎牌，這代表朱特是自己絆倒的。

但朱特在當下展現出來的友善態度，確實也讓阿莫斯深受感動；阿莫斯說：「當我們倒地時，都感覺得到當下的情緒，但也因為那樣的心情而緊緊相繫。」

美國 倫敦 奧運

上一則

東奧／拜爾絲回來了 3日凌晨將出賽平衡木決賽

下一則

東奧／叫潘政琮同胞 高球金牌謝奧菲勒自稱半個台灣人

延伸閱讀

東奧／拜爾絲回來了 3日凌晨將出賽平衡木決賽

東奧／拜爾絲回來了 3日凌晨將出賽平衡木決賽
東奧／南韓棒球扣倒以色列 下一戰再贏將連兩屆爭金

東奧／南韓棒球扣倒以色列 下一戰再贏將連兩屆爭金
東奧／「我不能停」荷蘭田徑名將摔倒 一路加速仍衝第1

東奧／「我不能停」荷蘭田徑名將摔倒 一路加速仍衝第1
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

2021-08-02 04:30
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

中國女孩20年前被加拿大父母收養 今奪下奧運金牌

2021-07-26 02:07
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18

超人氣

更多 >
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎