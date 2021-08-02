東奧／這就是奧運精神 2選手摔倒後肩並肩走完賽道

朱特（右）與阿莫斯肩搭著肩，一起走完賽道。（路透）

比起獎牌，運動場上還有超越勝負的感動，在男子800公尺準決賽，兩位目標都是奪牌的選手在碰撞後倒地，心碎過後，他們起身一起走向終點。

美國 選手朱特（Isaiah Jewett）在進入最後一個彎道時，當時排在第3位，也在此時感覺有東西擦過腳跟，朱特失去平衡倒地，2012年倫敦奧運 為波札那贏回銀牌的阿莫斯（Nijel Amos）緊接著倒成一團。

「我無法說謊，那真的是心碎的一跤。」朱特表示，他對自己的配速、耐力有信心，堅信自己將能進入決賽，但在這次倒地後一切成空。

兩人臉上都是掩不住的懊悔，但下一秒出現了更令人動容的瞬間，朱特靠上前去伸出手，「老兄，來吧！」阿莫斯說：「我很抱歉」，朱特回應：「來完成比賽吧！」兩人肩搭著肩，接著一起走完賽道，最終兩人都花了超過2分38秒完賽。

Ejemplo de deportividad. El estadounidense Isaiah Jewett y el botsuano Nijel Amos se abrazan después de que se cayeran y se quedarán sin opciones para clasificarse a la final de los 800 metros. Mi aplauso #athletics #Tokyo2020 pic.twitter.com/vfnmpQDffR — Killing Byrde (@Argusino_) August 1, 2021

朱特是位死忠的漫威迷，他說：「我從那些我看過的超級英雄動漫中所學到的事，就是不管你有多生氣，你必須在這天結束時成為英雄，那是我的版本的英雄故事，雖然是面對我的對手，但我想站起來身，表現我的友善，我不想要留下負面的東西，因為那不是屬於英雄的。」

在男子800公尺準決賽，兩位目標都是奪牌的選手在碰撞後倒地。（路透）

事實上，經上訴後，阿莫斯重獲決賽資格，將在4日上場爭取獎牌，這代表朱特是自己絆倒的。

但朱特在當下展現出來的友善態度，確實也讓阿莫斯深受感動；阿莫斯說：「當我們倒地時，都感覺得到當下的情緒，但也因為那樣的心情而緊緊相繫。」