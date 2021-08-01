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東奧／新科飛人賈可布斯7月才跑進10秒 2因素爆冷奪金

記者陳宛晶／綜合報導
義大利選手賈可布斯1日拿下男子百米金牌。(Getty Images)
義大利選手賈可布斯1日拿下男子百米金牌。(Getty Images)

26歲義大利選手賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）昨天跑出9秒80，成為新科田徑男子100公尺奧運金牌得主，外界視為大黑馬，談到自己的驚奇突圍，他指出兩點關鍵改變。

賈可布斯在決賽並未受到太大關注，因他直到今年7月初才跑出9秒99，首度跑進10秒內，在本屆奧運步步跑出個人最佳成績，預賽9秒94、準決賽9秒84，再到決賽跑出9秒8。

「奧運100公尺冠軍，這簡直就是夢，我說不出話來。」賈可布斯也被自己的成績嚇到，「這是金牌欸！我太開心了。」

稍早登場的男子跳高，同樣來自義大利的坦貝里（Gianmarco Tamberi），才剛與卡達選手巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）並列金牌，寫下奧運場上最暖結局，賈可布斯當時也與同胞選手一起慶祝。

賈可布斯說：「看到他的表現，對我是很大的激勵，我心想他都辦到了，我也可能贏得一面金牌。」

賈可布斯從起跑就感覺對了，他說：「我不看向右邊，也不看向左邊，只專注在自己的競賽裡，我不是奪金熱門，但我的起跑很棒、接著加速度，我覺得我能跑出9秒79，但9秒8也很滿意了。」

賈可布斯談到成績進步的兩大關鍵，首先是3年前他遷往羅馬訓練，他在那裡組織自己的團隊，包括自己的治療師、營養師、心理醫生；第二點是在心理醫生建議下，賈卡布斯最近重新與他的父親聯繫了。

賈可布斯的父親為美國軍人，母親則是義大利人，兩人結婚時僅16、18歲，就在賈可布斯出生沒有多久，父親就被調派到南韓，母親帶著他回到義大利，這段關係也沒能延續，賈可布斯是由母親一人帶大。

賈可布斯賽後表示，「我和父親已經有一段時間沒有講過話了，再次與他聯絡，這給了我力量，讓我能在今天拿到金牌。」

義大利 奧運 美國

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