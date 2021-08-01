東奧／紐時：麟洋配羽球奪金 兩岸緊張加劇

「麟洋配」拿下東京奧運男雙金牌。特派記者余承翰／東京攝影

台灣 羽球男雙組合王齊麟與李洋日前在東京奧運 擊敗中國 組合拿下金牌。紐約時報報導，「麟洋配」在社群媒體強調台灣認同，奪金後激起中國網民怒火，兩岸緊張加劇。

王齊麟與李洋7月31日在2020東京奧運羽球男子雙打金牌戰，以21比18、21比12擊敗中國組合劉雨辰與李俊慧，勇奪金牌。台灣在奧運羽球項目拿下的首面獎牌就是金牌。

頒獎典禮舉行時，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而異常空蕩的場館升起中華台北奧運會旗，而非中華民國國旗；現場播放中華民國國旗歌，而非中華民國國歌。

報導寫道，數十年來，台灣在奧運的榮耀一直受政治干擾，代表隊名稱無法使用中華民國或台灣，必須依國際奧林匹克委員會（IOC）通過的決議，以「中華台北」名稱參與國際賽事。相關條例禁止使用任何暗示台灣是主權國家的符號。

東京奧運羽球男雙決賽登場前，王齊麟與李洋都在社群媒體上強調台灣認同，兩岸緊張隨之加劇。「麟洋配」奪金後，李洋在臉書（Facebook）發文：「這份奧運殿堂上最高的榮耀獻給我的國家－台灣。」

總統蔡英文恭賀兩人奪金的臉書貼文寫道：「恭喜『麟洋配』拿下中華民國第一面羽球金牌！」

羽球一向是中國獨霸的奧運競賽項目之一，「麟洋配」突破障礙拿下男雙金牌後，中國社群媒體微博上部分網民憤怒以對；有人將台灣視為中國一部分，恭喜中國拿下勝利；其他網民則指控兩人鼓吹台獨，批評他們忘恩負義。

中國網民除鎖定台灣選手外，也將充滿民族主義色彩的攻擊對準來自香港的運動員。

東京奧運羽球項目兩岸持續交手，台灣好手戴資穎1日在決賽歷經3盤激戰不敵中國名將陳雨菲，拿下女單銀牌。許多微博用戶賽前指控戴資穎支持台獨，理由是戴資穎曾感嘆無法在國際賽事舉起中華民國國旗。