見證李智凱成長 「翻滾吧」導演相約巴黎奧運奪金

「鞍馬王子」李智凱（右）今天在東京奧運鞍馬決賽以總分15.400摘銀，拿下台灣體操史上第一面獎牌，他在得知分數後激動地落淚，與教練林育信（左）緊緊相擁。特派記者余承翰／東京攝影

台灣 「鞍馬王子」李智凱今天在東京奧運 體操鞍馬項目摘下銀牌，拍攝「翻滾吧！」系列紀錄片並帶領觀眾看著李智凱長大的導演林育賢感動在臉書 表示，3年後一起去巴黎拿金牌。

林育賢2005年推出紀錄片「翻滾吧！男孩」及2017 年推出「翻滾吧！男人」，其中「翻滾吧！男孩」奪下金馬獎最佳紀錄片獎。他也將擔任體操教練的親哥哥林育信人生故事搬上大銀幕，改編為「翻滾吧！阿信」。

李智凱今天在體操鞍馬項目決賽排在第5個出賽，近乎完美的表現，讓他下馬後興奮握拳，最後獲得總分15.400，摘下銀牌，也為台灣抱回首面體操獎牌。

林育賢帶領全台灣觀眾看著李智凱的成長，見到李智凱獲獎後，他在臉書感性表示：「如果一生只有一次翻身的機會，那只能用盡全力！謝謝你替我們做到了！憋了45秒換你『完美落地』，值了！」

林育賢隨後再度發文稱見到李智凱落淚，教練林育信應該同樣感動落淚，「你們已經很棒了，看你們相擁那一刻，我都跪在地上哭了」。他更鼓勵：「智凱想拿金牌，你們都拼盡全力了，3年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」

許多網友在林育賢臉書留言敲碗「翻滾吧」系列推出續集，還有網友寫道，「謝謝選手跟教練，也謝謝導演帶我們認識他們、一起經過了這十幾年的感動！」「謝謝你當年拍了翻滾吧男孩，很棒的故事很棒的電影。讓我們見證這美好的旅程！其實還滿浪漫的。」