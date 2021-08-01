我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪災後爆確診 河南鄭州增本土12例

以色列油輪阿曼外海遇襲 船員喪生 英美指伊朗所為

見證李智凱成長 「翻滾吧」導演相約巴黎奧運奪金

中央社台北1日電
「鞍馬王子」李智凱（右）今天在東京奧運鞍馬決賽以總分15.400摘銀，拿下台灣體操史上第一面獎牌，他在得知分數後激動地落淚，與教練林育信（左）緊緊相擁。特派記者余承翰／東京攝影
「鞍馬王子」李智凱（右）今天在東京奧運鞍馬決賽以總分15.400摘銀，拿下台灣體操史上第一面獎牌，他在得知分數後激動地落淚，與教練林育信（左）緊緊相擁。特派記者余承翰／東京攝影

台灣「鞍馬王子」李智凱今天在東京奧運體操鞍馬項目摘下銀牌，拍攝「翻滾吧！」系列紀錄片並帶領觀眾看著李智凱長大的導演林育賢感動在臉書表示，3年後一起去巴黎拿金牌。

林育賢2005年推出紀錄片「翻滾吧！男孩」及2017 年推出「翻滾吧！男人」，其中「翻滾吧！男孩」奪下金馬獎最佳紀錄片獎。他也將擔任體操教練的親哥哥林育信人生故事搬上大銀幕，改編為「翻滾吧！阿信」。

李智凱今天在體操鞍馬項目決賽排在第5個出賽，近乎完美的表現，讓他下馬後興奮握拳，最後獲得總分15.400，摘下銀牌，也為台灣抱回首面體操獎牌。

林育賢帶領全台灣觀眾看著李智凱的成長，見到李智凱獲獎後，他在臉書感性表示：「如果一生只有一次翻身的機會，那只能用盡全力！謝謝你替我們做到了！憋了45秒換你『完美落地』，值了！」

林育賢隨後再度發文稱見到李智凱落淚，教練林育信應該同樣感動落淚，「你們已經很棒了，看你們相擁那一刻，我都跪在地上哭了」。他更鼓勵：「智凱想拿金牌，你們都拼盡全力了，3年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」

許多網友在林育賢臉書留言敲碗「翻滾吧」系列推出續集，還有網友寫道，「謝謝選手跟教練，也謝謝導演帶我們認識他們、一起經過了這十幾年的感動！」「謝謝你當年拍了翻滾吧男孩，很棒的故事很棒的電影。讓我們見證這美好的旅程！其實還滿浪漫的。」

台灣 臉書 東京奧運

上一則

奧運網球賽程緊湊 國際網總建議延長天數

下一則

NBA／字母哥安戴托昆波 捧冠軍盃榮歸故里希臘

延伸閱讀

「菜市仔凱」到「鞍馬王子」李智凱奧運奪銀故事超勵志

「菜市仔凱」到「鞍馬王子」李智凱奧運奪銀故事超勵志
壓力下的奧運…拜爾絲退賽反思 媒體報導重奪金

壓力下的奧運…拜爾絲退賽反思 媒體報導重奪金
朱立倫用安博盒子收看奧運遭踢爆 發言人：合法使用

朱立倫用安博盒子收看奧運遭踢爆 發言人：合法使用
陳建州致歉用安博看盜版奧運 范瑋琪不忍了開戰

陳建州致歉用安博看盜版奧運 范瑋琪不忍了開戰

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

2021-08-01 12:06
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

中國女孩20年前被加拿大父母收養 今奪下奧運金牌

2021-07-26 02:07
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18

超人氣

更多 >
「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了
名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸

名編劇六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 被網友狠酸
受害女疑似僅13歲 吳亦凡又爆性賄賂、群交、染性病

受害女疑似僅13歲 吳亦凡又爆性賄賂、群交、染性病