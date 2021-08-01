見證李智凱成長 「翻滾吧」導演相約巴黎奧運奪金
台灣「鞍馬王子」李智凱今天在東京奧運體操鞍馬項目摘下銀牌，拍攝「翻滾吧！」系列紀錄片並帶領觀眾看著李智凱長大的導演林育賢感動在臉書表示，3年後一起去巴黎拿金牌。
林育賢2005年推出紀錄片「翻滾吧！男孩」及2017 年推出「翻滾吧！男人」，其中「翻滾吧！男孩」奪下金馬獎最佳紀錄片獎。他也將擔任體操教練的親哥哥林育信人生故事搬上大銀幕，改編為「翻滾吧！阿信」。
李智凱今天在體操鞍馬項目決賽排在第5個出賽，近乎完美的表現，讓他下馬後興奮握拳，最後獲得總分15.400，摘下銀牌，也為台灣抱回首面體操獎牌。
林育賢帶領全台灣觀眾看著李智凱的成長，見到李智凱獲獎後，他在臉書感性表示：「如果一生只有一次翻身的機會，那只能用盡全力！謝謝你替我們做到了！憋了45秒換你『完美落地』，值了！」
林育賢隨後再度發文稱見到李智凱落淚，教練林育信應該同樣感動落淚，「你們已經很棒了，看你們相擁那一刻，我都跪在地上哭了」。他更鼓勵：「智凱想拿金牌，你們都拼盡全力了，3年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」
許多網友在林育賢臉書留言敲碗「翻滾吧」系列推出續集，還有網友寫道，「謝謝選手跟教練，也謝謝導演帶我們認識他們、一起經過了這十幾年的感動！」「謝謝你當年拍了翻滾吧男孩，很棒的故事很棒的電影。讓我們見證這美好的旅程！其實還滿浪漫的。」
上一則
奧運網球賽程緊湊 國際網總建議延長天數
下一則
FB留言