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手握頭巾憶故人 德萊塞爾拒與「飛魚」比較 將暫離泳池

中央社東京31日綜合外電報導
德雷塞爾在頒獎台上，將已逝的高中數學老師的頭巾纏繞於左手上。(美聯社)
德雷塞爾在頒獎台上，將已逝的高中數學老師的頭巾纏繞於左手上。(美聯社)

美國泳將德萊塞爾昨日在東京奧運摘下個人第5面金牌後表示，他拒絕與泳壇傳奇「飛魚」費爾普斯和史必茲比較，還透露在日本比賽壓力山大，讓他簡直「嚇壞了」。

德萊塞爾（Caeleb Dressel）先前已在東奧男子4x100公尺自由式接力、100公尺自由式、100公尺蝶式項目奪金，今天再度在50公尺自由式和男子4x100公尺混合式接力賽力壓群雄，成為史上第5位在單屆奧運贏得5枚金牌的游泳選手。

今年24歲的德萊塞爾，傲人戰績已可媲美費爾普斯（Michael Phelps）、史必茲（Mark Spitz）、畢昂迪（Matt Biondi）等美國泳壇巨星，也能與東德選手奧托（Kristin Otto）並駕齊驅。

賽後德萊塞爾表示，他在2016年里約奧運拿下2枚接力項目金牌後，很擔心自己被視為「接力賽專家」，他的目標也並非打破泳壇傳奇創下的紀錄。

「對我來說，創下這項運動的紀錄當然很特別」，但德萊塞爾無意搶走費爾普斯或史必茲的光彩，「我很滿意自己在本屆賽事的表現，但我的目標不是要超越任何特定對象，而是徹底發揮自己的潛力」。

本屆奧運中，撇除美國隊在男女4x100公尺混合式接力賽中只拿到第5名，德萊塞爾的目標已全數達成。

他透露，本屆奧運比他想像的更可怕，「奧運（與其他比賽）完全不同…比賽時壓力非常大，你會覺得自己的整個人生被壓縮到約20至40多秒的短暫時刻裡，這是多麼瘋狂的體驗？比賽時我不會這樣告訴自己，但回想起來，真的非常嚇人」。

德雷塞爾還說，比賽期間他都一臉嚴肅，直到美國隊最後以3分26秒78的優異成績打敗強勁對手英國，在男子4x100公尺混合式接力塞中鍍金，同時刷新世界紀錄，他的情緒才傾瀉而出。賽後他興奮地向空中揮拳、擁抱隊友，還忍不住開心大喊。

德雷塞爾在場邊及領獎時都會拿出一條藍色的頭巾，在頒獎台上還把頭巾纏繞在自己的手上，據NBC報導，這條頭巾原是他的高中數學老師所有，這位被德雷塞爾視為「人生導師」的教師在去年11月因乳癌離世。

期待參加2024年巴黎奧運的同時，德雷塞爾指出，他的當務之急是離開泳池休息一下，並好好陪伴家人。「現在我覺得自己游泳游得有點太多了…我真的很珍惜我在這裡的時光，不是因為每一刻都很美好，而是因為我認為，每一刻都讓我學到了經驗」。

東京奧運 德萊塞爾 美國

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