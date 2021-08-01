羽球／「妳一定要贏到最後喔」依瑟儂感性發文給戴資穎
台灣羽球選手戴資穎在東京奧運女子羽球單打決賽惜敗給中國好手陳雨菲，但戴資穎前一日對上泰國球后依瑟儂（Ratchanok Intanon）的激戰仍令人津津樂道，尤其依瑟儂賽後感性發文祝福戴資穎奪金，更令眾多網友動容。
小戴苦戰到第三局才擊敗「宿敵兼好友」依瑟儂。比賽過程中兩人一度先後撲地救球，雙雙精疲力盡躺在地上的經典畫面被粉絲以Q版漫畫呈現，依瑟儂開心收藏外，昨日也在IG發文祝福小戴「妳一定要贏到最後喔！」
今在IG發文，以數張日前兩人激戰的漫畫預祝好友戴資穎順利奪金，首圖更是由台灣漫畫創作者Soon順順所繪，圖中呈現兩人撲地救球後雙雙躺地休息的經典畫面，對白則是依瑟儂對戴資穎說：「妮（妳）一定⋯要贏到追（最）後喔！」
依瑟儂也在文中寫道「謝謝所有可愛的訊息，也祝小戴好運！」，戴資穎也親自回覆好友祝福「謝謝妳， May」。該貼文讚數至今已達28.5萬，許多台灣網友也紛紛湧入留言，直呼兩人是「真心好友」。
依瑟儂昨（31日）也在FB發文，分享粉絲以Q版漫畫、插畫呈現她與好友戴資穎各自拚盡全力救球後雙雙倒地的畫面，更感動表示「謝謝所有我與戴的可愛插畫，這幕會永遠在我的記憶裡」。
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