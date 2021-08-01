體操／跟自己擊掌 李智凱跨過落馬陰影「銀了」

「鞍馬王子」李智凱在東京奧運競技體操鞍馬項目摘下銀牌。特派記者余承翰／東京攝影

踏上東京奧運 的大舞台前，李智凱特 別看著鏡子為自己打氣，「兄弟，你可以的。」第一次秀出難度6.700成套動作，完美落地，李智凱成功摘下銀牌，締造台灣 體操新紀錄，結果雖然可惜，但他沒有遺憾。

為了奧運，李智凱將「湯瑪斯迴旋」再升級，從去年3月就開始準備這套動作，結果以難度分6.700、執行分8.700、總分15.400的成績，在奧運摘銀。

李智凱表示，結果第二名，雖然可惜但欣然接受，畢竟是台灣史上第一面奧運體操獎牌，「我把全面展現出來，沒有遺憾。」

真要說遺憾，就是沒能擊敗英國的惠特洛克（Max Whitlock），李智凱在2019年世錦賽以0.067的分差落敗，今天又輸給惠特洛克難度分7.000、執行分8.583、總分15.583的表現。

里約奧運的失利，李智凱還歷歷在目，昨天晚上想到還怕因此失眠，只能告訴自己，「都過去了，全能賽已經失敗過，我可以的。」

在奧運殿堂展現出新動作，李智凱認為困難的是在穩定度，日前在全能賽落馬，多少「心裡有點小疙瘩」，但也特別加強訓練，「很開心走過這個坎，這個奧運行值得了」。

為了強化信心，李智凱到了賽場練習完，問了防護員、教練、學弟洪源禧，都跟他說：「沒問題啊，看起來很棒。」他也在上場前到廁所跟自己擊掌並說：「兄弟，你可以的。」

李智凱確實做到了，在鞍馬決賽完美落地，他說：「很想告訴所有人，我做到了。」

過程要說不緊張是騙人的，李智凱心跳跳得很快，但是專注在自己身上，把一個動作、一個動作做完，「很開心能夠把它做完，讓大家看見，讓世界看見台灣，我覺得值得了。」