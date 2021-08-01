東奧／父親鼓勵化為刺青留手臂 伴戴資穎拚摘金

戴資穎父親戴楠凱表示，小戴在運動生涯闖蕩十幾年，難免碰到低潮消極，當小戴希望用自己的字和生肖來刺青時，他就答應了，「寫的美醜我不知道，但那四個字的確出自我手。」記者曹亞沿／攝影

東奧羽球 女單金牌賽登場前，戴資穎父親戴楠凱1日晚上已到高雄市運發局候戰。戴家隔空為小戴加油，小戴手臂上的蛇生肖和「相信自己」刺青，四個字出自戴爸之手，代替家人陪伴她爭取奧運 殿堂最高榮耀！

戴爸看起來沉著又有信心，媒體問，小戴若能拿回金牌，是不是父親節最佳禮物？戴爸幽默的說，應該是啦，不過家裡通常只有媽媽做節日！那小戴回來會慶祝父親節嗎？戴爸老實的說：「應該也是不會啦，因為家裡就沒這個習慣啊！」

影片來源：聯合新聞網

戴楠凱說，就是盡力去打完比賽，也不會緊張，畢竟從小打到現在，什麼場面都見過了。他不會主動和小戴聯絡，小戴如果有打回來再跟她恭喜，有聯絡也是討論回國要居家檢疫的事宜，沒有特別講到賽事。

戴資穎在進入八強賽事中，數度飛身撲球、救球，戴爸說，擦傷、瘀青在所難免，國訓中心的防護員都有即時處置，所以沒有問題。

許多球迷都注意到戴資穎左手有個「相信自己」的刺青，之前小戴也曾在IG上分享，她說其實父親一直都不喜歡，但自己是個「不受控的女兒」，在沒有得到父親正面回應的情況下還是刺了。她坦言，看似堅強的她有段期間情緒不好，在洗澡時會不禁落淚，但想起父親從小到大總是鼓勵她「無論如何都要相信自己」，因此希望爸爸題字「相信自己」讓她刺在手上，在媽媽合力說服下，父親終於答應題字讓她刺在手上，給予她力量。

對此，父親戴楠凱表示，小戴在運動生涯闖蕩十幾年，難免碰到低潮消極，當小戴希望用自己的字和生肖來刺青時，他就答應了，「寫的美醜我不知道，但那四個字的確出自我手。」