東奧／戴資穎猶有女兒心 早慧躋身強林嘗巔峰起落

戴資穎拿到東奧金牌戰門票，寫下台灣羽壇新頁。特派記者余承翰／東京攝影

世界球后戴資穎小三開始練羽球 ，15歲起參加國際賽事，一路站上世界第一，過程也不是一帆風順，少不了跌跌宕宕。一般女孩羨慕球后的輝煌人生，她則捨了有些屬於女孩的平凡樂趣，像是婀娜的高跟鞋，因為怕扭傷腳踝。

許多球迷是看著小戴長大的，162公分的她有點兒黑黑瘦瘦、肌肉 精實，加上打法刁鑽，小時候跳來竄去，頭髮短短，就像小男生。看看小戴從小到大的照片，大家都覺得這些年小戴「變美了」，果然女大十八變，愈來愈有女人味，長大是原因之一；與國際頂尖運動員交手，世面、眼界也更廣了；加上接了許多代言，也更懂得經營自己、包裝自己、保護自己。

「戴資穎」，已然成為一個品牌。小戴也推出了個人形象品牌LOGO，「TTY」LOGO的設計概念來自她的英拼縮寫，並以鑽石造形為意象，用鑽石的原始切線切割出TTY字母。也因為小戴反手拍強而有力，於是把Y反轉設計。有時她戴著TTY的耳環、項練出席活動，青春耀眼；完整妝容襯著一席露背晚宴裝，立刻引起粉絲暴動。

小戴是雙子座，星座特質指雙子座人的就是兩面，展現意志常是一體兩面的積極與消極，動與靜相互消長，個性多變難以捉摸，聰明、心智活躍敏銳。是不是這樣，外界不得而知，可以確定的一點是，小戴很「黏」家人，IG、臉書最常出現的是家人；而且隨著名氣愈來愈大，走到哪裡都有人認識，所以她也不喜歡往外面跑。

當然，小戴也是凡人，也有煩的時候，也生過退休之念。不然你可以試試，看連續十幾年、日夜不停苦練，長年維持六塊腹肌體能，是需要怎樣的恆心與耐力？而在你走上巔峰的那一刻，就註定會往下走，除非，再創造下一個巔峰。神壇上不能同時站好幾個人，有起就有落，身為世界頂尖選手，這樣的心理素質總要備而不用。

女神的感情世界總是令人好奇，但小戴早慧，青少年就活在眾人的關注下，在楚門的世界維持低調，加上一心苦練、參賽，外界只有在偶爾的媒體採訪裡，知道小戴也談過小戀愛，幾歲時？不說。對象是誰？當然更不會說。擇偶條件？寬鬆到「只要聊得來就行了」；曾有過比較具體的男友條件描述，是「喜歡歐亞混血、愈高愈好、不能說英文」。不過，這也是三年前的想法了，不要忘記小戴是雙子座。

大家都喜歡得第一！女單世界排名第一的戴資穎，曾說有機會時想去挑戰101登高賽、要去爬玉山，前者曾是世界最高的大樓、後者是台灣 第一高山。雖說高處不勝寒，但站在世界頂端的快樂與孤寂，小戴應該都嘗到了。