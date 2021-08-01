我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／台高球史首面獎牌 潘政琮加賽苦戰出線奪銅牌

東奧／美高球選手謝奧菲勒奪金 一圓父子夢

東奧／正職是音樂總監 以色列42歲投手為國重披戰袍

體育新聞組／綜合報導
以色列牛棚有位42歲的老將李培茲，目前正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣。 （取材自推特）
以色列牛棚有位42歲的老將李培茲，目前正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣。 （取材自推特）

以色列棒球隊在2017年世界棒球經典賽中嶄露頭角，本屆出征東京奧運來勢洶洶，陣中不乏前大聯盟退役好手、NCAA年輕選手，此外，以色列牛棚還有位42歲的老將李培茲（Shlomo Lipetz），目前正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣，他說：「我的工作不僅坐辦公室，還能兼顧另一個夢想。」

李培茲與其他以色列知名選手金斯勒（Ian Kinsler）、瓦倫西亞（Danny Valencia）等人不同，他是土生土長的以色列人，也是隊上唯一的純本土球員。李培茲學生時代在以色列讀書並接觸棒球，大學時期赴美讀書，也曾代表美國加州大學聖地牙哥分校出賽。2007年時他還參與過壽命僅一年的以色列職棒，該年度他的防禦率0.98是全聯盟最低。之後，他跟隨以色列國家隊參與兩屆經典賽。

「接觸過音樂工作的人都知道這項工作的甘苦談。我想我是做了夢想中的工作，但也許更讓旁人羨慕的是，我的工作不僅坐辦公室，還能兼顧另一個夢想。」如今李培茲的正職是City Winery紐約區執行副總與音樂總監，但由於以色列打進奧運，他在上班之餘還拾起手套練球。

平時，李培茲在音樂界打滾，國際賽期間他則搖身一變成為國手。李培茲說：「我的棒球觀可能比較簡單，比起外界資訊，我只想一直保持競爭力。我可以天天早起，度過瘋狂一周，也能早起參與一整天的雙重賽，對我來說都是很純粹的經驗。」

李培茲表示，此次代表以色列出征東奧令他感到十分光榮，他也認為若能奪牌，以色列棒球能見度將有望提升。

以色列 工作 東京奧運

上一則

東奧／完美落地 李智凱摘銀 台灣體操第一人

延伸閱讀

東奧／台高球史首面獎牌 潘政琮加賽苦戰出線奪銅牌

東奧／台高球史首面獎牌 潘政琮加賽苦戰出線奪銅牌
1張圖／東奧獎牌榜 中國23金居首 美國20金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國23金居首 美國20金 台北2金

東奧／日本抗癌女泳將結束賽事 無緣奪牌仍感幸福

東奧／日本抗癌女泳將結束賽事 無緣奪牌仍感幸福
東奧／中國第23金 女子單人3米板 施廷懋.王涵奪金銀牌

東奧／中國第23金 女子單人3米板 施廷懋.王涵奪金銀牌

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國23金居首 美國20金 台北2金

2021-08-01 05:00
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
麥克尼爾26日拿下東京奧運女子百米蝶式金牌。（路透）

中國女孩20年前被加拿大父母收養 今奪下奧運金牌

2021-07-26 02:07

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國23金居首 美國20金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國23金居首 美國20金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下