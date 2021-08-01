東奧／正職是音樂總監 以色列42歲投手為國重披戰袍

以色列牛棚有位42歲的老將李培茲，目前正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣。 （取材自推特）

以色列 棒球隊在2017年世界棒球經典賽中嶄露頭角，本屆出征東京奧運 來勢洶洶，陣中不乏前大聯盟退役好手、NCAA年輕選手，此外，以色列牛棚還有位42歲的老將李培茲（Shlomo Lipetz），目前正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣，他說：「我的工作 不僅坐辦公室，還能兼顧另一個夢想。」

李培茲與其他以色列知名選手金斯勒（Ian Kinsler）、瓦倫西亞（Danny Valencia）等人不同，他是土生土長的以色列人，也是隊上唯一的純本土球員。李培茲學生時代在以色列讀書並接觸棒球，大學時期赴美讀書，也曾代表美國加州大學聖地牙哥分校出賽。2007年時他還參與過壽命僅一年的以色列職棒，該年度他的防禦率0.98是全聯盟最低。之後，他跟隨以色列國家隊參與兩屆經典賽。

「接觸過音樂工作的人都知道這項工作的甘苦談。我想我是做了夢想中的工作，但也許更讓旁人羨慕的是，我的工作不僅坐辦公室，還能兼顧另一個夢想。」如今李培茲的正職是City Winery紐約區執行副總與音樂總監，但由於以色列打進奧運，他在上班之餘還拾起手套練球。

平時，李培茲在音樂界打滾，國際賽期間他則搖身一變成為國手。李培茲說：「我的棒球觀可能比較簡單，比起外界資訊，我只想一直保持競爭力。我可以天天早起，度過瘋狂一周，也能早起參與一整天的雙重賽，對我來說都是很純粹的經驗。」

李培茲表示，此次代表以色列出征東奧令他感到十分光榮，他也認為若能奪牌，以色列棒球能見度將有望提升。