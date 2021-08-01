東奧／倒數爬到第三 台高球選手潘政琮吻太太慶祝

潘政琮（右）完成東奧四輪賽事後，在18洞果嶺親吻揹球袋的太太林盈君。（特派記者余承翰／東京攝影）

5年前的里約奧運，台灣 高球好手潘政琮還沒和太太林盈君完婚，東京奧運 再度入選國手的他，今年特別請太太林盈君揹球袋，一起留下特別的東奧回憶；今天他以完美表現結束第四輪後，更在第18洞果嶺親吻林盈君，難得在轉播前公開「放閃」。

2016年底和小潘結婚的林盈君，3年前的溫德姆錦標賽也曾擔任小潘的桿弟，東奧再度和先生成場上搭檔，她解釋說，東奧有規定，每名球員只能報名2個桿弟，且不能更改，在新冠肺炎疫情 狀態下，擔心桿弟會有無法前來東京的風險，討論後決定把自己名字放進去，至少有個備案。

今天和小潘同組的斯洛伐克好手薩巴帝尼（Rory Sabbatini），原本是南非籍，想打奧運才轉籍到太太的國家；東奧他也是由太太當桿弟，今天18洞推進「再見小鳥」後，薩巴帝尼妻子直接大聲歡呼慶祝，欣喜情緒表露無遺。

潘政琮和林盈君沒有歡呼，但果嶺上的親親一吻穿滿粉紅泡泡，小潘笑說：「首先要救到一桿，讓我有銅牌的機會，最後就是要謝謝太太，所以親她一下，在電視前面親她一下。」林盈君一旁笑著說，這一吻「要滿足一下我的虛榮心」。

東奧賽程總共4輪，最後兩天氣溫飆破超過30度，林盈君形容揹著球袋走完18洞是最佳減肥燃脂方式；小潘補充說，兩人在球場不太會吵架，太太屬於「任勞任怨」路線，他只是很擔心太太會曬到昏倒，很開心最終夫妻倆一起完賽，還有機會站上頒獎台。

「這次帶她來，就希望一起有特別的奧運經驗，這和美巡賽是完全不同的感覺，算是一種圓夢，非常特別的經驗。」小潘笑說，相信未來也不會再請太太當桿弟，要完成太太從桿弟角色退休的心願。