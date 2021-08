東奧「最迷你奪牌國」抱2獎牌 銀牌得主：運動只是興趣

全國人口僅3.4萬的歐洲小國「聖馬利諾(San Marino)」,女將佩瑞莉在7月29日的定向飛靶射擊奪得銅牌,不但是她個人運動生涯首次奪牌,更讓自己的國家在1960年首次參賽後,終於拿下奧運 的第一面獎牌,成為奧運史上人口最少奪牌國家,沒想到兩天後,佩瑞莉與男子選手貝爾帝(Marco Berti)搭檔,在7月31日混合不定向飛靶奪得銀牌,根據奧運會官方計算,這個國家有0.006%的人奪得銀牌。

在7月29日的女子不定向飛靶決賽上,斯洛伐克老將什特費采科娃(Zuzana Stefecekova)交出43分的佳績,以一分之差險勝美國 選手布朗寧(Kayle Browning)奪冠,而佩瑞莉則以29分的成績拿下銅牌,成為聖馬利諾史上首位拿到奧運獎牌的運動員。「這是我和我的國家的第一面獎牌,我們是一個小國,但我們感到非常驕傲!」賽後佩瑞莉激動地分享自己得牌的喜悅。

沒想到才過兩天,聖馬利諾又有選手奪牌,佩瑞莉與男子選手貝爾帝(Marco Berti)搭檔,再奪下銀牌。「牌對聖馬利諾的選手來說,可能只是興趣而已」,38歲貝爾帝表示,拿下這面銀牌並不會讓他轉為職業射擊運動員,因為自己必須養家,需要過自己的生活,如果專心在射擊上,會讓他沒辦法賺錢過好日子,所以平時還是必須認真在律師工作 上,其他時間再來練射擊。

「要在工作跟訓練之間取得平衡並不容易,我沒有那麼專注在射擊,我不是職業級的,我只是一名律師,所以對我來說,這一切(奪銀牌)都很奇怪。」對於貝爾帝的訓練模式,他也說明自己每週會有三天是在訓練,在奧運前一個月才改為每天訓練。

Alessandra Perilli🇸🇲 has won #bronze in #Shooting - Women's Trap final at #Tokyo2020



This is the first #Olympics medal in history for San Marino!



With a population of around 34,000, #SMR is also the smallest country in history to win an @Olympics medal! #UnitedByEmotion pic.twitter.com/Sk56uSSyLB