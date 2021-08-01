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東奧網球／「油箱快空了」…約帥退出混雙 恐放棄美網

體育新聞組／綜合報導
世界球王約克維奇宣布因為左肩膀傷勢退出混雙銅牌戰。（歐新社）
世界球王約克維奇宣布因為左肩膀傷勢退出混雙銅牌戰。（歐新社）

在年度金滿貫夢碎後，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在東京奧運網球男單銅牌戰面對西班牙好手卡雷諾．巴斯塔（Pablo Carreno Busta），在全場未能破發的情況下，以4：6、7：6（6）、3：6敗下陣來，且隨後也宣布因為左肩膀傷勢退出混雙銅牌戰，奧運之旅在未能奪牌的情況下落幕。

在今年奪下三座大滿貫冠軍後，約克維奇卻在東奧四強賽遭到德國澤瑞夫（Alexander Zverev）擋道無緣金牌戰，讓他無緣挑戰年度金滿貫，而銅牌戰面對巴斯塔，約克維奇更出現明顯體能下滑。

而在男單賽事後，約克維奇原定將與塞爾維亞搭檔斯托亞諾維奇（ Nina Stojanovic）攜手征戰混雙銅牌戰，不過他卻宣布因為左肩膀傷勢退賽，讓澳洲女單世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）／皮爾斯（John Peers）不戰而勝，奪下今年混雙銅牌。

世界球王約克維奇宣布因為左肩膀傷勢退出混雙銅牌戰。（路透）
世界球王約克維奇宣布因為左肩膀傷勢退出混雙銅牌戰。（路透）

在奧運之旅未能奪牌就落幕後，約克維奇說：「今年奧運我遇到一些心碎的敗仗，不過我知道這些過程會讓我更茁壯，也確定會反彈，並在巴黎奧運繼續努力，屆時我會為我的國家贏得一面獎牌。」

對於選擇退賽，約克維奇也向所有塞爾維亞球迷致歉，「我感到抱歉，但這就是運動，我已經付出了一切，可能我的燃料箱還有一些東西，但肯定也剩下沒有多少。」

另外他也表示，「不確定」身體狀況是否能夠參加美國網球公開賽。他說：「希望身體的不適不會造成我征戰美網的困擾，但我現在無法確定，可是我並不後悔力拚奧運，因為不論如何，為國家效力那是必需的。」

世界球王約克維奇宣布因為左肩膀傷勢退出混雙銅牌戰。（路透）
世界球王約克維奇宣布因為左肩膀傷勢退出混雙銅牌戰。（路透）

東京奧運 約克維奇 美國

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