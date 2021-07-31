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中華隊麟洋配東奧羽球摘金 教練陳宏麟：沒想過

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麟洋配東奧羽球摘金 教練陳宏麟：沒想過

奧運採訪團／東京即時報導
李洋（左）和王齊麟打下中華羽球隊第一面奧運金牌。特派記者余承翰／東京攝影
李洋（左）和王齊麟打下中華羽球隊第一面奧運金牌。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，2019年才開始搭檔，東京奧運都是兩人奧運初體驗，但世界排名第3的「麟洋配」一路闖關，今天金牌戰更以21：18、21：12力退世界排名第6的中國「高塔組合」李俊慧／劉雨辰，勇奪中華代表團史上第一面羽球金牌，驚奇旅程連教練陳宏麟都說「沒有想過」。

陳宏麟是王齊麟前搭檔，兩人組成的「雙麟配」2018年世錦賽打下銅牌，但35歲的陳宏麟有許多運動傷害，考量身體狀態後決定退役，他說：「我知道自己撐不住，他們搭，相對有機會。」

李洋（右）和王齊麟打下中華羽球隊第一面奧運金牌。特派記者余承翰／東京攝影
李洋（右）和王齊麟打下中華羽球隊第一面奧運金牌。特派記者余承翰／東京攝影

李洋原本效力合作金庫，2018年雅加達亞運還和前搭檔李哲輝打下隊史第一面亞運男雙銅牌，轉到土地銀行成當時羽球界大事，陳宏麟坦言很多人一開始並不認同，甚至自己也不確定能否成功，但「要敢去做」，若沒當時的換搭擋，才不會有今天站上頒獎台的榮耀時刻。

「麟洋配」是國中同學，對彼此本就熟悉，球風有互補，2019年搭檔後的第一場國際賽就摘下金盃，今年初泰國連3站更都收下冠軍，但陳宏麟也不曾想過兩人奧運初體驗就直接帶回金牌，「真的沒想過，我是想奧運沒問題，至少前8，再拚前4。」

李洋（左）和王齊麟打下中華羽球隊第一面奧運金牌。特派記者余承翰／東京攝影
李洋（左）和王齊麟打下中華羽球隊第一面奧運金牌。特派記者余承翰／東京攝影

陳宏麟認為「麟洋配」是東奧延期一年的受益者，多了一年準備下磨合更好，若是去年東奧如期登場，不會有今年的大「金」喜；今天看著中華會旗冉冉升起，新科「金牌教練」笑說：「這還是我第一次奧運現場聽到這首歌。」

李洋（左）和王齊麟打下中華羽球隊第一面奧運金牌，開心拉起球衣上的梅花會徽。特派記...
李洋（左）和王齊麟打下中華羽球隊第一面奧運金牌，開心拉起球衣上的梅花會徽。特派記者余承翰／東京攝影

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