中國蹦床第一人董棟 4枚奧運獎牌背後

7月31日，中國選手董棟在蹦床項目男子決賽上。新華社

對運動員而言，競技狀態有起有落，能登上世界之巔已是不易，能長時間處在巔峰狀態更是不可多得。這樣的運動員，中國 蹦床名將董棟當屬其一。

翻開董棟的榮譽簿，他曾奪得2008年北京 奧運會銅牌、2012年倫敦奧運會金牌和2016年里約奧運會銀牌，加上31日奪得的東京奧運 會銀牌，董棟堪稱「中國蹦床第一人」。

四次征戰奧運會，每一次都能登上領獎台。國家體育總局體操運動管理中心主任繆仲一就誇讚說：「董棟真的配得上偉大運動員這個稱號。在比賽過程中，他是這個項目年齡最大的運動員，但是他把對這個項目的熱愛和體育精神，最充分地體現出來。真的為這樣的運動員感到驕傲。」

董棟出生于河南鄭州，5歲開始練體操，13歲轉練蹦床。北京奧運會那年，他19歲，正是初生牛犢不怕虎的年紀。首秀奧運賽場，他就立志奪冠。「那個時候每天腦海中的想法就是我要拿冠軍，結果比賽成績出來以後，是塊銅牌，當時對我的打擊非常大。」

在東京奧運會蹦床項目男子決賽中，中國選手董棟獲得亞軍。新華社

打擊之後，是更加刻苦努力地投入訓練。4年之後的倫敦奧運會，董棟終於圓夢。又過了4年，帶著衛冕冠軍的期待征戰里約，雖然結果不盡如人意，但是拿到銀牌已經堪稱傳奇。又過了5年，來到東京，受新冠肺炎疫情影響，對於32歲「高齡」的董棟來說，「其實蠻難，但是誰不難？去拼嘛！」

拂去年少時的懵懂，已過而立之年的董棟多了一絲沉穩。「賽場如戰場，雖然我們比賽不像戰士一樣可能會犧牲生命，但是我其實已經抱著這樣的一顆心，就是為了國家，為了我們的榮譽，盡全力去拼，不管結果是什么樣的，我覺得都不會留有遺憾。」

歲月沒有在董棟臉上留下多少痕跡，他依然如13年前那樣陽光帥氣，只是對於運動員而言，隨著年齡的增長，身體狀態的下滑不可抗拒。在東京有明體操館的蹦床決賽中，董棟看著白俄羅斯「00後」小將利特維諾維奇在蹦床上翻飛，本以為可以贏過這名小將，甚至對著攝像機比出了兩隻大拇指，最後卻眼睜睜地看著這個年輕人將金牌收入囊中。

「最後他贏我，是贏在高度上。從這個高度來說的話，可能多少還是跟年紀有一些關係。」董棟說，「隨著年齡的增長，有一些傷病，有一些能力的下降，既要有難度、有技術、有位移，還要有高度，可能很難再像年輕人一樣，面面俱到地去兼顧，但是我覺得今天能夠發揮這樣一個水平，我真的對自己很滿意。」

回望來時的路，董棟用兩個字總結了自己的奧運之旅：圓滿。「大家可能覺得四屆奧運會，如果有4塊金牌是不是更圓滿？世界哪有那麼便宜的事，所有的事情都能讓你那麼稱心如意？關鍵的是在這個過程中我成長了，我學習了，我成熟了。我覺得這個其實是最大的意義，這也是奧林匹克精神帶給我們每個運動員的。」董棟說。

自己的路要靠自己去走。董棟說，如果要對19歲的自己說一句話，他會說：「小夥子，慢慢熬吧。」走過四屆奧運會，董棟依然會在決賽前夜失眠。「我反正經常這麼焦慮，但是站在賽場上就要心無旁騖地去拼搏。我相信後邊的年輕人也會一樣，我會把我的經驗分享給他們。」加油吧！所有為理想打拼的人！