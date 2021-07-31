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東奧／選手擦汗「毛巾不攤開」？網友點出關鍵原因

體育新聞組／綜合報導
圖為中華隊選手林昀儒在場邊擦拭汗水。（中央社）
圖為中華隊選手林昀儒在場邊擦拭汗水。（中央社）

奧運比賽至今，除了選手們在場上的亮眼表現之外，他們私底下、休息期間的一言一行也引起民眾關注與討論，近日，就有一名網友詢問，為什麼選手擦汗的時候都不將毛巾攤開呢？

有網友在Dcard大型賽事版以「為什麼桌球選手擦汗的毛巾都不攤開？」為題，表示自己「純好奇」，PO出一張選手正拿著折起的毛巾擦汗的直播畫面截圖，並詢問大家「是大會規定只能折起來擦汗嗎？攤開來擦不是更方便嗎？」

而不少網友也紛紛留言回應，強調這就是一種放鬆的小動作，「就像是吹氣摸球台，一種讓自己穩定情緒的方式，那麼緊張的比賽休息時間也很短，能放開慢慢擦汗嗎」、「桌球的擦汗不只是擦汗，很多小地方都是調整狀況節奏的動作」、「桌球的節奏很快，能抓緊時間緩一緩，都是穩定自己或是稍微干擾一下對方氣勢的方式」、「因為流很多汗如果只用一層擦，在擦汗的毛巾另一面的手會濕掉，拿球拍或球會滑，這起來的話至少拿的那面是乾的」。

也有網友搞笑說，覺得選手們的毛巾很後看起來非常舒服，「我覺得厚厚的毛巾擦起來很舒服耶！軟軟的很像娃娃的感覺，看他們擦也感覺好舒服」、「手術室好像也是助手擦汗好像沒什麼擦到」。

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