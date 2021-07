東奧／「你們不該出現」ROC選手獲銀 美划船女將：噁心

眼看俄羅斯 組合昨天在東京奧運 女子雙人單槳無舵手比賽奪銀,美國 划船選手卡爾莫(Megan Kalmoe)說,她有「噁心的感覺」。

俄羅斯運動員在2022年以前,都不得在國際重要賽事使用國旗、國歌。這次東京奧運,他們是以ROC名義參賽,即俄羅斯奧林匹克委員會(Russian Olympic Committee)字首縮寫。

這道禁令是為了懲罰俄羅斯提供經竄改的實驗室數據給全球反禁藥組織,而這些資料是用來辨別是否存在禁藥舞弊。

和埃塞爾(Tracy Eisser)搭檔參賽的卡爾莫在推特上寫道:「看到根本不該出現的隊伍帶著銀牌離開,感覺真的很噁心。」

Seeing a crew who shouldn’t even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there.