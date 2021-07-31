我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

跨性別舉重選手遭酸 奧會官員籲包容變性人人權

體育新聞組╱綜合報導
東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。(美聯社)
東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。(美聯社)

紐西蘭舉重選手哈伯德即將成為首位在奧運出賽的跨性別運動員，不過大批網友在社群網站對哈伯德留下負評，紐西蘭奧會官員誓言，將保護哈伯德免於遭受這類困擾。

東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德（Laurel Hubbard）將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。

這位43歲的運動員原本是男兒身，30來歲變性，因合乎國際奧會（IOC）頒布的變性運動員規範而參賽。

東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德將成為...
東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。(路透)

批評人士指出，對於其他女性對手，哈伯德具有不公平的競爭優勢，因為她還是男性的時候體格早就定型；支持者則說，她的參賽是包容和變性人人權的勝利。

紐西蘭奧會發言人艾波特（Ashley Abbott）說，儘管各方對於哈伯德在奧運首度參賽特別高度關注，不過她抵達日本後保持低調。

艾波特表示，並非所有社群網站網友的關注都是正面的，「的確，我們看到很多關於哈伯德參賽的評論，而且當中有很多的說法不恰當」。

她說：「我們的觀點就是，我們有一種包容的文化，我們的職責是力挺我們隊中所有合乎參賽資格的運動員，至於社群媒體，我們不會捲入口水戰。」

東京奧運 社群網站 波特

上一則

NBA／如願當狀元郎 康寧漢：活塞我來了，我準備好了

下一則

衣索比亞巴雷加 男子1萬公尺稱王

延伸閱讀

路人駐足電器行緊盯奧運直播 日本人驚呼：回到1964年

路人駐足電器行緊盯奧運直播 日本人驚呼：回到1964年
「蹦床女神」劉靈玲：一枚奧運獎牌 20年追夢故事

「蹦床女神」劉靈玲：一枚奧運獎牌 20年追夢故事
紐西蘭跨性別舉重選手遭網友狠酸 奧會官員力挺

紐西蘭跨性別舉重選手遭網友狠酸 奧會官員力挺
郭晶晶女兒握金牌喊加油 網友羨「別人家的玩具」

郭晶晶女兒握金牌喊加油 網友羨「別人家的玩具」

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

2021-07-31 00:00
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見