跨性別舉重選手遭酸 奧會官員籲包容變性人人權

東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。(美聯社)

紐西蘭舉重選手哈伯德即將成為首位在奧運出賽的跨性別運動員，不過大批網友在社群網站 對哈伯德留下負評，紐西蘭奧會官員誓言，將保護哈伯德免於遭受這類困擾。

東京奧運 將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德（Laurel Hubbard）將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。

這位43歲的運動員原本是男兒身，30來歲變性，因合乎國際奧會（IOC）頒布的變性運動員規範而參賽。

東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。(路透)

批評人士指出，對於其他女性對手，哈伯德具有不公平的競爭優勢，因為她還是男性的時候體格早就定型；支持者則說，她的參賽是包容和變性人人權的勝利。

紐西蘭奧會發言人艾波特 （Ashley Abbott）說，儘管各方對於哈伯德在奧運首度參賽特別高度關注，不過她抵達日本後保持低調。

艾波特表示，並非所有社群網站網友的關注都是正面的，「的確，我們看到很多關於哈伯德參賽的評論，而且當中有很多的說法不恰當」。

她說：「我們的觀點就是，我們有一種包容的文化，我們的職責是力挺我們隊中所有合乎參賽資格的運動員，至於社群媒體，我們不會捲入口水戰。」