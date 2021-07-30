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「蹦床女神」劉靈玲：一枚奧運獎牌 20年追夢故事

新華社東京7月30日電
劉靈玲在東京奧運獲得蹦床女子銀牌。(美聯社)
劉靈玲在東京奧運獲得蹦床女子銀牌。(美聯社)

時隔13年，中國隊再次奪得奧運會蹦床女子金牌，同時收穫一枚銀牌。作為中國蹦床隊的領軍人物，銀牌獲得者劉靈玲流下激動的眼淚。這晶瑩的淚花不是因為與冠軍的擦肩而過，而是對自己即將結束的蹦床生涯的留戀與不捨。

「很激動今天中國隊能拿到金牌和銀牌，非常驕傲自豪。我幾乎到了退役的階段，所以這對我來說是一個偉大的里程碑。我真的很專注這場比賽，很高興我成功了。」劉靈玲賽後說。

獲得銀牌後，劉靈玲落淚。(美聯社)
獲得銀牌後，劉靈玲落淚。(美聯社)

出生于福建的劉靈玲6歲接觸蹦床，2009年山東全運會上，年僅14歲的她代表福建隊參賽獲得了蹦床女子團體冠軍，同年入選國家隊。在很多「粉絲」心中，劉靈玲是實力與顏值並存的「蹦床女神」。2014年蹦床世錦賽，劉靈玲獲得女子網上個人冠軍，2018年雅加達亞運會、2019年蹦床世界杯，她又摘得金牌，可以說，在她的榮譽簿裡只缺一塊奧運金牌。

其實五年前的里約奧運會，劉靈玲也曾隨中國隊出征，但當時只是作為替補隊員參賽，並未獲得亮相機會。來到東京，可謂她的奧運首秀，不想奪冠是不可能的，但金牌只有一個。決賽場上，劉靈玲和朱雪瑩都拿出了最高難度動作，但發揮更出色的朱雪瑩獲得了冠軍頭銜。

「從六歲開始，我就一直在為此努力，贏得一枚奧運獎牌一直是我的夢想。我真的為我的表現感到驕傲。」劉靈玲說。近年來，她一直受到傷病困擾，通往東京的道路並非一帆風順。

「這可能是我最後一次參加奧運會，雖然也是第一次，但可能運動生涯差不多到頭了。心裡會覺得不只是這一次比賽的結果給我帶來什么，而是這20年的努力。」劉靈玲早已熱淚盈眶，「因為要離開最愛的蹦床了……」

奧運 中國 東京

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