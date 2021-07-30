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紐西蘭跨性別舉重選手遭網友狠酸 奧會官員力挺

中央社東京30日綜合外電報導
東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德（Laurel Hubbard，圖）將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。路透
東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德（Laurel Hubbard，圖）將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。路透

紐西蘭舉重選手哈伯德即將成為首位在奧運出賽的跨性別運動員，不過大批網友在社群網站對哈伯德留下負評，紐西蘭奧會官員今天誓言，將保護哈伯德免於遭受這類困擾。

東京奧運將在8月2日進行舉重女子87公斤以上級的賽程，參加這個量級的哈伯德（Laurel Hubbard）將成為首位公開以跨性別身分在奧運殿堂參賽的選手，引發網友們的激烈爭辯。

這位43歲的運動員原本是男兒身，30來歲變性，因合乎國際奧會（IOC）頒布的變性運動員規範而參賽。

批評人士指出，對於其他女性對手，哈伯德具有不公平的競爭優勢，因為她還是男性的時候體格早就定型；支持者則說，她的參賽是包容和變性人人權的勝利。

紐西蘭奧會發言人艾波特（Ashley Abbott）說，儘管各方對於哈伯德在奧運首度參賽特別高度關注，不過她抵達日本後保持低調。

艾波特表示，並非所有社群網站網友的關注都是正面的，「的確，我們看到很多關於哈伯德參賽的評論，而且當中有很多的說法不恰當」。

她說：「我們的觀點就是，我們有一種包容的文化，我們的職責是力挺我們隊中所有合乎參賽資格的運動員，至於社群媒體，我們不會捲入口水戰。」

東京奧運 社群網站 波特

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