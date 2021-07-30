東奧／戴資穎晉女單4強門票 戴爸難掩開心

「世界球后」戴資穎東奧羽球女單30日碰上泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），一度陷入拉鋸戰，勝利當時加油團高呼吶喊。記者劉學聖／攝影

「世界球后」戴資穎東奧羽球 女單闖進8強，30日8強賽碰上泰國 依瑟儂（Ratchanok Intanon）第一局落後，第二局下半場後逆轉，第三局展開拉鋸戰，最後以21：18戰勝，戴資穎父親戴楠凱開心說，一開始一直輸氣氛不太好，後來贏，心情又好起來。

小戴與依瑟儂年齡相仿、打法相似，30日已是兩人生涯第30度交手，小戴首局敗給對手，第二局又陷入10：14落後，小戴先回敬7：0攻勢逆轉，決勝局再頂住拉鋸壓力，以14：21、21：18、21：18逆轉，辛苦拿到女單4強門票，離金牌目標再進一步。

高雄直播現場，戴楠凱與親友團雙手握緊看比賽，戴楠凱難掩緊張，得一分就拍手呼喊，戴楠凱笑稱，平時不會喊「加油！」會喊「再10球！」事實證明喊過之後，小戴有如獲得助力，持續逆轉勝。

戴楠凱表示，依瑟儂30日的往前搓球打得很漂亮，後面小戴有注意，兩人球路一直在變化，原本擔心第三局會打到1、20分才分出勝負，可能小戴體力較好，2、3局後慢慢贏回來，尤其10比7那時的球打得最精采，小戴勝在氣勢跟體力。

戴爸即使小戴贏球也擔心影響作息不會特別打電話恭喜她，但會傳訊「精采好球，無論贏輸」為小戴加油。對於31日對上印度 名將辛德胡（P. V. Sindhu），戴爸表示，羽球打法細膩，放手一搏才會有更好的表現，比就知道輸贏，向小戴喊話，一樣要全力以赴。