東奧／200米仰泳輸給俄選手 美將墨菲質疑比賽不乾淨

200公尺仰泳項目美國銀牌得主瑞恩墨菲。歐新社

俄羅斯 泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）今天在東京奧運 200公尺仰式項目摘金，衛冕失利拿到銀牌的美國 選手墨菲（Ryan Murphy）質疑說，這一場比賽可能不太乾淨。

法新社報導，雷洛夫表示，他對墨菲的發言感到「訝異」。他說：「這很奇怪。」

這是墨菲本週第2次在東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Centre）遭24歲的雷洛夫擊敗。雷洛夫27日也在男子100公尺仰式項目拿下金牌。

墨菲在那場賽事拿到銅牌，俄羅斯選手柯列斯尼可夫（Kliment Kolesnikov）則是摘銀。

2016年里約奧運，墨菲在200公尺仰式摘下金牌，當時雷洛夫獲銅牌。

當被問到這場比賽是否公平時，墨菲說：「我有大約15個想法，其中13個會給我帶來很多麻煩。反正就是這樣了，我試圖不要陷入其中。」

他說：「未來這年當想到我在一場可能不是很乾淨的競賽中游泳，會是一大精神負擔。但反正就是這樣了。」

俄羅斯被控有系統地讓運動員使用禁藥，受到世界反禁藥組織（WADA）制裁，禁止參加東奧，但330多位俄羅斯運動員獲准以俄羅斯奧會（ROC）代表的名義參加。

雷洛夫表示他是清白的，並質疑墨菲的說法是否被正確轉述。

他說：「我不了解這項暗示。我專注在比賽結果。」「你看看我的外表和生理狀況，這個說法很奇怪，聽到這個我真的很訝異。」

雷洛夫稍後在記者會再度提到這個話題：「我的狀況一向乾淨，我都有經過藥檢和填表單。」「我打從心底希望有乾淨的運動賽事，我已奉獻一生在這項運動上。我實在不知道要怎麼回應了。」

雷洛夫今天以1分53秒27成績刷新奧運紀錄，擊敗衛冕者墨菲，終結美國過去6屆奧運在此項目的霸主地位。墨菲最後以1分54秒15摘銀；英國的格林班克（Luke Greenbank）以1分54秒72鍍銅。