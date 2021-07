東奧／諷拜爾絲「丟下隊友」網紅搬出喬丹遭反嗆

美國體操天后拜爾絲在東奧退賽引起熱議。(美聯社)

美國 體操天后拜爾絲 (Simone Biles)在東奧退賽引起熱議。站在對立面的網紅拿籃球明星喬丹 比喻,諷拜爾絲丟下隊友;前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、傳奇泳將菲爾普斯等名人則發聲力挺拜爾絲。

保守派Podcast主持人華爾希在59萬人追蹤的推特帳號上發文,用一個假設的情境嘲諷:「麥可喬丹(Michael Jordan)為了心理健康,在NBA總冠軍賽第7戰退賽。」意指拜爾絲身為美國明星主將,只顧自己拋下隊友,難以想像喬丹會這麼做。

Michael Jordan Leaves Game 7 Of The NBA Finals To Focus On Mental Health — Matt Walsh (@MattWalshBlog) July 28, 2021

他在廣播節目上反諷拜爾絲「史上最激勵人心的半途而廢者」。其他保守派網紅也語出「自私」、「半途而廢」或「我們教出了軟弱的一代」等批評。

這段推文受到高度熱議,但隨即也遭到反駁。有人指證喬丹生涯從來沒有打過第七戰;另外有人舉出,喬丹在籃球生涯顛峰的時候,因為父親過世的心理衝擊而暫時引退籃球場。

籃球記者甘迺迪(Alex Kennedy)節錄一段喬丹的訪談,指出當今社群媒體發達之下,運動員受到的心理壓力更為巨大。

喬丹在去年10月的訪談說:「我不知道自己能不能在推特時代活下來,一點隱私權都沒有,任何單純的事情都會被人家錯誤地解讀。」

24歲的拜爾絲是美國體操界的超級巨星,帶著上屆4金1銅成績,這次東京奧運是全場的焦點人物。但她27日在女子團體賽進行到一半,以心理因素退出比賽,震撼全世界的運動迷。

拜爾絲在賽後否認身體受傷,強調壓力過大,心理上無法達到百分之百的比賽狀態,因此決定退出團體賽,交給隊友完成。後來美國隊屈居銀牌,金牌讓給了俄羅斯。

繼女子網球明星大坂直美6月以心理因素,宣布退出法國網球公開賽之後,拜爾絲在奧運舞台上的退賽,呼籲各界重視運動員的心理健康,「我們也是人,我們必須善待自己的身心狀態,而不是上場去配合全世界的期望」。

拜爾絲28日接著宣布退出29日登場的女子個人全能決賽;下周舉行的個人項目決賽,還要經過每日評估再做決定。

拜爾絲的退賽之舉獲得美國各界支持,第一夫人米雪兒歐巴馬(Michelle Obama)在推特上聲援拜爾絲:「我夠好嗎?是的,我夠好。這是我每天問自己的話。拜爾絲我們為你驕傲,我們支持你。恭喜美國隊拿下銀牌。」

4度征戰奧運、擁有28面奧運獎牌,美國游泳傳奇名將「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)在游泳生涯長期受到焦慮、憂鬱和尋短念頭所苦,後來尋求專業協助才克服心理難關。

菲爾普斯籲關心運動員心理健康

菲爾普斯在國家廣播公司(NBC)的電視訪問上,表達對拜爾絲的支持。他說,拜爾絲退賽看了讓人難過,但他樂見在過去這1年半的時間,運動員的心理健康成為討論的焦點。

菲爾普斯分享運動員的心理狀態:「我們需要一個可以信任的人,願意傾聽,讓我們可以呈現脆弱的一面,而不是一個想要修正問題的人。我們的肩上扛了許多重量,特別是當燈光打向我們,所有人的期待都寄望於我們的時候,情況更為艱難。」

菲爾普斯說:「我們也是人,沒有人是完美無缺的,就算不OK也沒關係(It's ok to not be ok)。」他希望拜爾絲退賽的事件,能夠讓全世界更認真對待不只運動員、更是一般人的心理健康。