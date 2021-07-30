東奧／史上參賽選手最多一次 美130人田徑大軍拚奪牌

東京奧運田徑賽30日登場，將成奧運焦點，美國130人參賽，將進入爭奪獎牌高潮。圖為美國隊選拔賽。(路透)

奧運田徑比賽30日登場，陣容龐大的美國 隊磨拳擦掌，準備爭奪獎牌；歷年來，美國在奧運田徑項目中累計贏得802枚獎牌，全世界僅英國以874枚獎牌、前蘇聯的1010枚獎牌超越美國。

參加東京奧運 的美國田徑選手高達130人，規模創下歷年新高；華爾街 日報分析，浩浩蕩蕩的美國田徑隊不僅聲勢可觀，還展現志在必得氣勢，希望在田徑比賽各個項目橫掃全場，包辦所有獎牌。

4×400混合接力是首次在東京奧運推出的田徑項目，每支隊伍均有兩男兩女選手組成，每一棒選手各跑百米；這項新增比賽可望成為奧運48項田徑賽程中，有史以來參賽選手人數最多的一次。

美國女子短跑好手夏凱莉‧李察遜(Sha'Carri Richardson)由於在選拔賽中驗出大麻陽性反應而無法參加東京奧運，讓不少美國觀眾感到失望，但其實在女子100米短跑項目中，李察遜並不是奪冠呼聲最高的選手。

34歲牙買加女跑者雪莉-安‧佛瑞塞-普萊斯(Shelly-Ann Fraser-Pryce)今年稍早跑出10.63秒的百米短跑個人紀錄，僅僅落後於美國已故田徑傳奇女將「花蝴蝶」喬伊娜(Florence Griffith Joyner)1988年創下的百米短跑10.49秒世界紀錄；同樣在1988年，喬伊娜還跑出10.61秒、10.62秒的百米成績。

牙買加短跑名將「閃電」波特(Usain Bolt)退休後，東京奧運田徑場上何人得以接棒，成為男子100米及200米新冠軍，全球田徑迷引頸期待。

男子100米短跑項目中，目前最被看好的參賽者，包括今年稍早跑出9.77秒的美國選手布羅梅爾(Trayvon Bromell)；布羅梅爾的隊友貝克(Ronnie Baker)、柯爾利(Fred Kerley)得牌希望也頗高。

南非選手辛比內(Akani Simbine)則有可能成為奧運史上，第一位在男子百米短跑項目勇奪金牌的非洲國家非洲選手。

男子200米項目中，第一次角逐奧運的24歲美國隊新秀萊爾斯(Noah Lyles)，今年跑出19.74秒成績，在參賽者中傲視群雄。

萊爾斯的隊友班德瑞克(Kenny Bednarek)、奈頓(Erriyon Knighton)也都不容小覷，17歲的奈頓更是1964年以來，美國隊參加奧運田徑項目的最年輕男選手。