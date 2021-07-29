東奧／太自滿？澳洲女子游泳接力挨轟金牌拱手讓中國

澳洲女子接力隊。（路透）

東京奧運 女子4X200公尺自由式接力項目，原先被看好的澳洲 隊僅摘銅，澳媒點名教練遴選參賽隊員的決策太自滿，以致金牌拱手讓給中國 。

法新社報導，為了讓更多游泳隊的隊員贏得獎牌，澳洲隊遴選與預賽完全不同的四人組陣容。

澳洲隊也把原本排在第4棒負責最後衝刺的女子200公尺自由式金牌得主提特穆斯（Ariarne Titmus）改調第1棒，可能是打算給這位贏得兩金的選手，打破個人世界紀錄的機會。

不過這個盤算沒如願，即使本屆女子4X200公尺自由式接力前3名都打破了7分41秒50的世界紀錄，但澳洲在這個最被看好可望勝出的項目奪金失利僅摘銅。

「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）報導，這個4人組的陣容「大錯特錯」，於此同時，5面奧運金牌得主、澳洲泳壇偉人「魚雷」索普（Ian Thorpe）也質疑這個4人組陣容的排序。

澳洲教練巴克薩爾（Dean Boxall）被問到他們是否太自滿，他說：「我就知道馬上會遭到批評，我完全沒有低估對手。」

澳洲隊的決賽4人組陣容分別是提特穆斯、麥肯伊（Emma McKeon）、威爾森（Madison Wilson）與尼爾（Leah Neale），現年17歲的新秀歐凱勒根（Mollie O'Callaghan）被刷掉引發爭議。

歐凱勒根在預賽以1分55秒11打破青少年世界紀錄，這個成績優於麥肯伊、威爾森與尼爾在決賽的表現。

總教練泰勒（Rohan Taylor）說，預賽結束後歐凱勒根疲憊不堪。「為了爭取團隊勝利，沒把握她會游得更快，我們找來狀況好的…選手拚決賽，這就是我們採取的策略」。