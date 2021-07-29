我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美墨邊境危機 拜登賀錦麗揭「根源」戰略

游泳／5年前擊敗飛魚今遭淘汰 新加坡蝶王坦言難接受

奧運獎牌到手 選手為何都愛咬一咬

中央社東京29日綜合外電報導
奪得男子柔道90公斤級金牌的喬治亞選手別卡烏里，輕咬他剛獲得的獎牌。(美聯社)
奪得男子柔道90公斤級金牌的喬治亞選手別卡烏里，輕咬他剛獲得的獎牌。(美聯社)

高興的奧運獎牌得主站在頒獎台上，齒間咬著剛到手的獎牌，這大概是奧運最經典的畫面之一。但選手究竟為何要這麼做，獎牌拿回家之後，又要怎麼收藏，許多人應該都感到好奇。

2020東京奧運雖然有許多防疫規定，但依舊看到無數次選手咬獎牌的畫面。東奧組織委員會的官方帳號25日也開玩笑提醒選手，「獎牌可不能吃」。

東奧組委會說：「我們只是想要正式提醒大家，2020東奧獎牌不能吃。我們的獎牌利用日本大眾捐贈的電子產品，再利用提煉製成，所以，你們不需要咬它們…但我們知道，你們還是會這麼做。」

但選手們究竟為何要用把獎牌咬一口的姿勢，來慶祝勝利呢？

國際奧林匹克歷史學者學會（International society of Olympic Historians）執委會成員華勒欽斯基（David Wallechinsky）在2012年告訴美國有線電視新聞網（CNN），這可能是為了滿足媒體的要求。

他說：「這已經變成攝影師的執著。我認為他們把這個動作視為一個招牌動作，可能比較有賣點，我不認為選手自己想要這麼做。」

而咬獎牌和獎盃的動作，也不僅限在奧運賽場。

網球名將納達爾（Rafael Nadal）拿到法網公開賽冠軍時，每次抱到這個他太過熟悉的獎盃（13次法網冠軍），都會擺出好像要把獎盃咬下一大塊的姿勢拍照。

獎牌到手之後，選手保存獎牌的方法也各式各樣。

第4次參加奧運的英國跳水金童戴利（Tom Daley），26日終於如願和搭檔馬提李（Matty Lee）拿到男子雙人10米跳台金牌。

在防疫封城期間迷上鉤編的戴利，特地編織了一個小包包，在他停留東京期間保護金牌。他在個人IG發文表示，這麼做是為了避免金牌「出現刮痕」。

美國女足選手拉姆波恩（Christie Rampone）在2008年告訴「坦帕灣時報」，她的獎牌都藏在鍋碗瓢盆之間，認為如果有人闖進家裡，大概最不會去翻動這些地方。

曾在2008年北京奧運一舉奪下8面金牌的美國游泳傳奇名將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），則開發出創新的方法，來搬運他的一大堆金牌。

他2012年在節目「60分鐘」告訴主持人安德森．古柏（Anderson Cooper），他把8面金牌放在一個旅行用化妝箱裡，然後用一件灰色T恤包住。

不過，費爾普斯身為奧運史上擁有最多獎牌的人（28面獎牌，其中23面金牌），現在大概已經想出收藏它們的新方法了吧。

東京奧運 美國 防疫

上一則

游泳／5年前擊敗飛魚今遭淘汰 新加坡蝶王坦言難接受

延伸閱讀

游泳／5年前擊敗飛魚今遭淘汰 新加坡蝶王坦言難接受

游泳／5年前擊敗飛魚今遭淘汰 新加坡蝶王坦言難接受
羽球／吞首敗後連3勝闖4強 麟洋配：從地獄爬回來

羽球／吞首敗後連3勝闖4強 麟洋配：從地獄爬回來
東奧／桌球女單中國「內戰」 陳夢奪金 孫穎莎摘銀

東奧／桌球女單中國「內戰」 陳夢奪金 孫穎莎摘銀
奧運10米氣步槍雙金楊倩 幸運物小黃鴨髮卡賣到斷貨

奧運10米氣步槍雙金楊倩 幸運物小黃鴨髮卡賣到斷貨

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多

2021-07-29 12:25
圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多

1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震
世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹

世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹