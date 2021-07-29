羽球／吞首敗後連3勝闖4強 麟洋配：從地獄爬回來

王齊麟（前）和李洋拍下地主強敵，成第一組晉級奧運4強的中華羽將。特派記者余承翰／攝影

小組賽抽到「死亡之組」的羽球 黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，來到東京奧運 第一場就輸球，晉級難度大增下反而拋開壓力，之後連勝2場晉級8強，今天更以21：16、21：19力退世界排名第4的地主組合遠藤大由／渡邊勇大，成為台灣史上第一組晉級奧運4強的羽將。

王齊麟形容，晉級過程就像「從地獄爬回來」，第一戰3局輸給印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）後，不只外界不看好，自己都覺得晉級無望，但也因此拋開壓力，反而譜出驚奇之旅。

李洋也拿王齊麟前幾天的「置之死地而後生」來形容東奧旅程，「沒想到能先贏印尼 ，再贏日本，這兩組都沒贏過。」

第一戰輸球後失去語言能力的王齊麟，今天舌燦蓮花，他大笑說，雖是奧運初體驗，但目標不是只有參賽而已，「我們是來贏球的！」李洋馬上補充說，兩人是來「想辦法贏球」，難以置信成為台灣羽壇第一組闖進奧運4強的羽將。

過去中華羽球隊在奧運最佳成績就是8強，今年包括女單「世界球后」戴資穎、「一哥」周天成和「麟洋配」都闖進東奧8強，「羽球王子」王子維也從小組賽出線拿到16強資格；今天麟洋配先報喜，王子維晚上搶8強門票，小戴和小天的8強賽分別是明天和後天登場。

「麟洋配」明天4強賽將和印尼男雙傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）搶金牌戰門票，王齊麟形容對手是「大賽魔王」，明天要從防守做起；李洋提到，對戰紀錄印尼組合戰優勢，會為明天做好準備，和王齊麟盡情享受舞台。