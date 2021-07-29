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桌球／台小將林昀儒自費聘師 神秘人物曾任中國隊教練

聯合新聞網／整理
2015年台北青少年桌球公開賽，當時13歲的林昀儒青澀模樣。(本報系資料照)
2015年台北青少年桌球公開賽，當時13歲的林昀儒青澀模樣。(本報系資料照)

台灣19歲桌球小將林昀儒能夠成績突然猛進，高居世界排名第五，於今天在奧運男單四強賽與世界第一中國球王樊振東，打至七局才落敗相當可惜，而能帶起林昀儒的教練，其實也是來自中國。

不過，隨著林昀儒成績威脅到中國，據桌球協會理事長林茂榮表示，對岸早就在防範林昀儒，已不讓最好的教練、陪練員來幫助林昀儒，對他具有相當大的戒心。

林昀儒13歲與一名中國教練綦戈結緣，這名教練現年已58歲，2004年被檢查出罹癌，透過他在台灣的朋友牽線，與當時正在尋求教練指導的林昀儒開始建立師徒關係，林家每個月自費出資新台幣數萬元，一方面讓他來台養病，一方面也開始一對一指導林昀儒。

中國方面報導說，綦戈1963年出生於山東，是前中國國家青年男隊主教練，曾指導過中國著名好手張繼科。由於名氣並不大，因此順利成為林昀儒教練，不過，礙於曾是中國教練身分，不方便出頭下，一直位居幕後。

而林昀儒在他指導過後，開始成績就突飛猛進，如今林昀儒能夠站奧運的舞台，綦教練功不可沒，但仍只能身居幕後，鮮少在鏡頭前出現。

林理事長表示，由於林昀儒成績越來越好，且打敗不少中國好手，因此中國方面也開始防範林昀儒，不再讓其他更好的中國教練及陪練員來指導林昀儒，然而林昀儒還是自己苦練，提升自我的成績，讓他能在奧運冒出頭。

中國 奧運 台灣

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