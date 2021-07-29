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東奧／李洋挺進羽球男雙4強 金門縣府將加碼贈百萬獎金

記者蔡家蓁／金門報導
得知「麟洋配」擊敗地主隊日本選手渡邊勇大與遠藤大由，順利挺進四強決賽，金門縣長楊鎮浯也撥電話給在台灣的李洋父親李峻淯，高喊「爽啦」。記者蔡家蓁／攝影
得知「麟洋配」擊敗地主隊日本選手渡邊勇大與遠藤大由，順利挺進四強決賽，金門縣長楊鎮浯也撥電話給在台灣的李洋父親李峻淯，高喊「爽啦」。記者蔡家蓁／攝影

金門籍羽球國手李洋與搭檔王齊麟29日上午參加東京奧運羽球男子雙打小組賽，擊敗地主隊日本選手渡邊勇大與遠藤大由，順利挺進四強決賽，金門縣長楊鎮浯也特別到李洋的老家古寧村與村民一起，為「麟洋配」加油打氣；楊鎮浯還當場撥電話給在台灣的李洋父親李峻淯，高喊「期待李洋拿金牌回金門，來配高粱！」

影片來源：聯合新聞網

王齊麟與李洋的「麟洋配」繼27日擊敗世界羽球冠軍的印尼選手挺進8強，29日再傳佳績，以直落2收拾地主日本選手渡邊勇大與遠藤大由，成為台灣羽球史上第1組晉級奧運4強的選手。　

包括縣長楊鎮浯、議員李養生、李洋的伯父李開陣等人29日都到古寧頭社區活動中心，與鄉親一起為李洋集氣，過程中大家都露出緊張神情，時而揮動手中的彩球加油，直到確定拿下進入4強的門票，全場歡聲雷動。

看到「麟洋配」贏球，楊鎮浯和鄉親一起起立高呼說「爽啊」，楊鎮浯還當場和李峻淯通電話讚揚李洋「有夠讚」，邀請李峻淯父子等疫情過後，返鄉逗陣聚聚，「拿金牌回金門，配高粱！」。

李開陣也透露，李洋擠進全世界賽事，家人都相當緊張與興奮，李洋的爸爸還緊張到，一度不敢看直播，並委請他到村里的各廟宇拜拜祈福，希望李洋可以取得佳績。

金寧鄉長楊忠俊則跟楊鎮浯建議，未來在金寧鄉建立運動園區時，希望羽球館可以用李洋的名字來命名，楊鎮浯允諾，金門如果出了奧運金牌，那是不得了的事，到時一定要好好規畫。

縣府教育處表示，李洋在奧運表現突出，依據「金門縣體育績優獎勵實施要點」雙打賽事前四強至少將有新台幣97萬5千元之體育獎金(第一名225萬0000元、第二名150萬、第3名112萬5千元、第4名90萬元，入選國手7萬5千元)。

教育處也說，「麟洋配」30日下午14時30分將對上賽會第二種子-印尼隊AHSAN Mohammad/SETIAWAN Hendra，請鄉親持續關注及加油，一同集氣為李洋加油爭冠軍。

李洋的伯父李開陣也透露，李洋擠進全世界賽事，家人都相當緊張與興奮，他連日也到村里...
李洋的伯父李開陣也透露，李洋擠進全世界賽事，家人都相當緊張與興奮，他連日也到村里的各廟宇拜拜祈福，希望李洋可以取得佳績。記者蔡家蓁／攝影
王齊麟與李洋的「麟洋配」29日以直落2收拾地主日本選手渡邊勇大與遠藤大由，得知獲...
王齊麟與李洋的「麟洋配」29日以直落2收拾地主日本選手渡邊勇大與遠藤大由，得知獲勝的瞬間，縣長楊鎮浯與鄉親都開心的跳起來。記者蔡家蓁／攝影

東京奧運 羽球 台灣

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