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東奧／東京疫情急擴大 國際奧會撇清：非東奧造成

中央社／東京29日綜合外電報導
東京奧運主辦城市東京都28日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診3177例創新高，國際奧會29日表示，東奧相關人士不是造成東京疫情急速擴大的原因。 美聯社
東京奧運主辦城市東京都28日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診3177例創新高，國際奧會29日表示，東奧相關人士不是造成東京疫情急速擴大的原因。 美聯社

東京奧運主辦城市東京都昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診3177 例創新高，國際奧會今天表示，東奧相關人士不是造成東京疫情急速擴大的原因。

不過有多名赴日採訪東奧的歐洲媒體人士，在下榻旅館群聚喝酒並大聲喧嘩，違反防疫規定，東京奧運暨帕運組織委員會正研議懲處。

東京奧運23日開幕，近期東京都疫情急速升溫，昨天比上週三暴增1345例確診，與鄰近的首都圈3縣（神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）同創單日新增確診病例數新高紀錄，疫情持續急速擴大。

日本放送協會（NHK）報導，國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）今天在記者會上說，東奧相關人士是進行最多檢驗的群體，在選手村中也被禁止外出，「我認為不是我們造成東京疫情擴大」。

但多名東奧相關人士透露，有數名歐洲媒體人士，27日上午在住宿旅館外的階梯平台群聚大聲喧嘩，同時還飲酒與吃東西。

組委會派駐在旅館的警備人員上前提醒應遵守防疫規則，但部分人士仍無視警告持續吵鬧，且這樣的行為已經不是第一次，其他日子也有發生。

這些違反防疫的行為，已被旅館附近的居民錄影，並證稱這些人持續吵鬧飲酒約1小時。組委會已掌握相關資訊，正與IOC討論違反防疫措施的處分。

東奧的防疫指南（playbook）要求參與東奧人員，應盡量在有防疫措施的旅館餐廳或個人房間內1人單獨用餐。若違反規定，明文規定將處分撤銷採訪證件、驅逐出境以及罰款等。

另外，組委會發言人高谷正哲表示，從外國赴日的東奧相關人士有89例確診，其中3例住院治療，1例已出院。

高谷表示，外界擔憂東奧恐會拖累醫療體系，不過實際上影響很小。

東京奧運 防疫 旅館

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