東奧／名嘴批拜爾絲退賽 網友酸：你也曾「不錄了」

美國體操天后拜爾絲因心理健康退出東奧賽事，引來英國名嘴摩根撰文抨擊，氣不過的粉絲重提摩根之前罷錄節目走人的往事。（路透）

美國體操天后拜爾絲 （Simone Biles）此次出征東京奧運 ，卻因心理健康退賽，引來英國 名嘴摩根（Piers Morgan）撰文抨擊，氣不過的粉絲重提摩根之前罷錄節目走人的往事，譏諷他是膽小鬼、種族歧視與做人「偽善」。

《Insider》報導，拜爾絲坦言自己受到心理因素的困擾，先後決定退出女子團體賽與女子個人全能決賽。摩根27日就率先上推特開炮，稱「『心理健康問題』現在成了菁英運動任何差勁表現的首選藉口嗎？真是笑話」。

摩根隨後於隔日的每日郵報專欄發表「抱歉拜爾絲，但因為妳沒有『樂趣』而退賽算不上英雄或勇敢，妳讓妳的隊友、妳的粉絲及妳的國家失望了」一文，譴責拜爾絲決定退出奧運比賽項目，「我比較喜歡以前那位會不惜一切代價取勝的拜爾絲」。

對摩根言論不滿的網友隨即翻舊帳，指他也曾在《早安英國》（Good Morning Britain）新聞節目上惱羞，一氣之下衝出攝影棚罷錄，抨擊他是「找到另一個年輕女黑人來霸凌」，「你跟堅強的黑人女性是怎樣？」、「如果她沒有樂趣何必一直做？這是她的人生，你是他X的誰在評論？」

雖然摩根事後與眾多網友及知名人士在推特隔空互槓，卻也在Instagram分享自己跟拜爾絲的合照，並將專欄文章的嚴厲批評重新包裝成鼓勵，「拜爾絲，正如我在我們兩年前碰面時重申過的，妳是偉大的冠軍，而偉大的冠軍不會退賽。當他們被擊倒時，他們會再度站起來。所以，重新參加這些奧運賽事，贏得金牌與喚起韌性而非屈從的力量，加油」。