我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

東奧／日體操妹笑容超甜 火辣緊身衣讓網友喊：戀愛了

體育新聞組 / 綜合報導
21歲的杉原愛子目前就讀庫川女子大學，是體操部學生。(路透)
21歲的杉原愛子目前就讀庫川女子大學，是體操部學生。(路透)

東奧女子團體全能競技體操項目昨天(28日)進行決賽，日本女子體操隊挑戰失利，未奪牌拿下第5名，但日本網友也不忍苛責，其中選手杉原愛子長相甜美可愛，又有姣好身材，讓許多人直呼「戀愛了」。

綜合日媒報導，21歲的杉原愛子目前就讀庫川女子大學，是體操部學生，這次和其他3位選手以重現57年前東京奧運的銅牌為目標，希望能替日本女子體操奪牌，但最後未能如願，以第五名為結尾作收，前4名分別是俄羅斯、美國、英國、義大利

杉原愛子小學4年級時加入羽衣體操俱樂部，開始正式的體操訓練。(新華社)
杉原愛子小學4年級時加入羽衣體操俱樂部，開始正式的體操訓練。(新華社)

杉原愛子出生於1999年，在4歲的時候受到姊姊影響開始接觸體操，幼兒園時已經會在單槓上做支撐迴環，小學4年級時加入羽衣體操俱樂部，開始正式的體操訓練，杉原所參加的第一個成年級別賽事是2015年亞洲體操錦標賽，當時她共獲得2枚金牌和2枚銀牌。

今年杉原愛子參賽東京奧運，在全日本排名第4名，在NHK杯中獲得第4名，和對手寺本明日香爭奪冠軍，並連續兩屆進入國家隊。

杉原愛子除了有高超的技巧外，甜美的外貌、姣好的身材，加上在場上總是露出燦笑，吸引大批粉絲目光，日本網友看了紛紛表示「戀愛了」、「太可愛」、「表現已經在水準之上」、「對手真的也很強」。

杉原愛子甜美的笑容，迷倒不少粉絲。(路透)
杉原愛子甜美的笑容，迷倒不少粉絲。(路透)

東京奧運 日本 義大利

上一則

MLB／塔提斯生涯70轟50盜 百年來最快

下一則

東奧／拳擊打不過 他竟「咬耳朵」…網友：泰森翻版

延伸閱讀

東奧贏家 餐飲服飾業出列

東奧贏家 餐飲服飾業出列
東奧／中華羽球男雙首闖4強 王齊麟/李洋擊退日本

東奧／中華羽球男雙首闖4強 王齊麟/李洋擊退日本
Siri播報東奧金牌榜「跳過中國」？微博罵聲一片

Siri播報東奧金牌榜「跳過中國」？微博罵聲一片
東奧／中國游泳第1金 張雨霏奪200米蝶泳冠軍

東奧／中國游泳第1金 張雨霏奪200米蝶泳冠軍

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

2021-07-29 01:00
圖為幾內亞代表團2008年在北京奧運開幕式上入場。(新華社)

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

2021-07-23 00:38
烏茲別克女子體操選手丘索維金娜在賽事結束後，向現場人員鞠躬，告別奧運。(美聯社)

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

2021-07-25 14:29
劉娟代表美國參加東京奧運會，24日在桌球女子單打比賽中連過兩關。(Getty Images)

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

2021-07-24 20:39
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
楊倩奪得東京奧運首枚金牌。（歐新社）

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

2021-07-24 00:33

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任