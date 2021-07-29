東奧／日體操妹笑容超甜 火辣緊身衣讓網友喊：戀愛了

21歲的杉原愛子目前就讀庫川女子大學，是體操部學生。(路透)

東奧女子團體全能競技體操項目昨天(28日)進行決賽，日本 女子體操隊挑戰失利，未奪牌拿下第5名，但日本網友也不忍苛責，其中選手杉原愛子長相甜美可愛，又有姣好身材，讓許多人直呼「戀愛了」。

綜合日媒報導，21歲的杉原愛子目前就讀庫川女子大學，是體操部學生，這次和其他3位選手以重現57年前東京奧運 的銅牌為目標，希望能替日本女子體操奪牌，但最後未能如願，以第五名為結尾作收，前4名分別是俄羅斯、美國、英國、義大利 。

杉原愛子小學4年級時加入羽衣體操俱樂部，開始正式的體操訓練。(新華社)

杉原愛子出生於1999年，在4歲的時候受到姊姊影響開始接觸體操，幼兒園時已經會在單槓上做支撐迴環，小學4年級時加入羽衣體操俱樂部，開始正式的體操訓練，杉原所參加的第一個成年級別賽事是2015年亞洲體操錦標賽，當時她共獲得2枚金牌和2枚銀牌。

今年杉原愛子參賽東京奧運，在全日本排名第4名，在NHK杯中獲得第4名，和對手寺本明日香爭奪冠軍，並連續兩屆進入國家隊。

杉原愛子除了有高超的技巧外，甜美的外貌、姣好的身材，加上在場上總是露出燦笑，吸引大批粉絲目光，日本網友看了紛紛表示「戀愛了」、「太可愛」、「表現已經在水準之上」、「對手真的也很強」。