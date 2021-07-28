東奧／男籃「美伊戰爭」好和諧？波總：我不是國務卿

波波維奇、杜蘭特。（路透）

要在東京奧運 尋求4連霸的美國 男籃，28日在6人得分達兩位數的砲火掩護下一路領先，最終輕鬆以120：66輕取伊朗 ，拿下這次奧運的首勝，一掃之前輸給法國隊的陰霾。

美國隊主教練波波維奇（Gregg Popovich）對本場比賽球員們的表現感到滿意。他表示：「他們在NBA所在的球隊中都是能得20分、25分甚至30分的球員。現在他們互相欣賞，也知道他們的隊友能做什麼。他們也認識到『好的籃球是分享籃球』。」

波波維奇認為，現在的美國國家隊所有人都是角色球員，「我們不需要英雄。」

賽後，有媒體就美伊關係緊張，但美國和伊朗卻能在一起心平氣和的比賽提問。對此，波波維奇說：「我可不是國務卿或者類似的人。」

不過，他也談了自己的一些感受。「我認為不同國家的人們，其實比他們的政府之間相處得要好得多。如果來自不同國家的人都同場獻技，那這個世界就會好得多。」

波波維奇認為，來這裡參加奧運，同一個時間在同一個場館，體育賽事會壓過那些你從政府那裡得到的絮絮叨叨。因此，不同國家的教練們也會高興遇到彼此，互相打招呼，球員們也會一起表現出他們的體育精神。我們希望現實的生活中也是如此。