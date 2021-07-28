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中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中央社台北28日電
7月26日東京奧運，中國選手陳清晨（左）／賈一凡在得分後慶祝。新華社
7月26日東京奧運，中國選手陳清晨（左）／賈一凡在得分後慶祝。新華社

東京奧運中國羽球女雙選手陳清晨27日對戰韓國時，疑因不滿對方不斷出聲，接連以中國國罵大聲反制，卻讓不少中國網友一面倒叫好。引發爭議後，陳清晨則宣稱自己「發音不太好」造成誤會。

綜合中國媒體報導及比賽畫面，陳清晨與隊友賈一凡27日對戰韓國羽球女雙選手金昭映、孔熙容。畫面中，金、孔二人不時發出互相激勵的喊聲，且取得優勢，韓國隊一度以16比11領先中國隊。

就在此時，陳清晨開始刻意放大音量，每發幾球就交互高喊一字、二字、三字一串的中國國罵。甚至連韓國選手回擊掛網時，也喊出「嘿嘿嘿，幸運」。音量之大，在觀眾耳中幾乎與現場轉播員的音量相當，引起不少中國網友熱議。

影片來源：youtube/北京楊爺

第3局中國隊逐漸取得優勢，但陳清晨此時並未收斂，終場以21比14擊敗韓國隊時，陳清晨仍不忘大喊一字的中國國罵。

在中國網路上，陳清晨獲得本國網友一面倒的留言支持，甚至讚揚她喊出中國國罵，其中包括「羽球場上好優美的中國話」、「簡單的嘴臭，極致的享受」、「讓全世界都聽到偉大的中國話」。

不少人為她辯解稱「是韓國人先喊的，嚇得人腦瓜子疼」、「以其人之道，還治其人之身」、「禮尚往來而已」。

甚至有中國網友說，「我就是雙標（雙重標準）。中國這樣喊我一點都不覺得煩，還覺得挺可愛挺好玩的；要是對面（韓國隊）這樣喊我就煩死了，還會說有沒有素質，有沒有比賽精神」。事後，這則留言獲得上萬人按讚。

面對熱議，陳清晨昨天賽後在微博發文稱，「不好意思讓大家誤會了」，這其實只是對自己「一個贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是『發音不太好讓大家誤會了』，我惶恐了」，還說「我也會去調整我的發音」

中國 羽球 東京奧運

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