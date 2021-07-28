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東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

遭隔離荷蘭滑板女將控訴不人道 獲准吸窗外空氣15分鐘

記者藍宗標／綜合報導
荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs）在東京奧運開幕式前一天，因為確診新冠肺炎被迫退賽，在防疫飯店隔離1周後，這位31歲女將透過IG控告自己遭到「不人道」的待遇。歐新社資料照片
荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs）在東京奧運開幕式前一天，因為確診新冠肺炎被迫退賽，在防疫飯店隔離1周後，這位31歲女將透過IG控告自己遭到「不人道」的待遇。歐新社資料照片

荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs）在東京奧運開幕式前一天，因為確診新冠肺炎被迫退賽，在防疫飯店隔離1周後，這位31歲女將透過IG控告自己遭到「不人道」的待遇，拜託讓她吸一吸到飯店外面的新鮮空氣。

賈可布斯原本要參加前天進行的滑板女子街式賽，因為確診宣告無望，一度用「心碎了」、「奧運之旅告終」形容這記震撼彈。

她在上周確診後，從選手村換到大會安排的飯店，開始過著隔離生活，要求官方讓她短暫吸一下外面的空氣，強調待在窗戶不能打開的房間裡，精神上疲憊不堪，沒有多少人能忍受這種事。

日本隊在滑板女子街道賽包辦金牌和銅牌，13歲好手西矢椛更是日本在歷屆奧運最年輕的奪金選手，改寫1992年巴塞隆納奧運岩崎恭子（14歲6天拿到女子200公尺蛙式金牌）的紀錄，賈可布斯也從電視上看到這一幕，強調至少可以讓她暫時忘記自己被隔離一事。

賈可布斯訴求「吸不到外面的空氣很不人道」，官方在7小時後做出回應，她說，已獲准在有人監督的情況下，可打開窗戶15分鐘，「吸到外面第一道空氣時，真是人生最悲傷、也是最棒的時刻。」

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