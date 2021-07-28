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東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

羅嘉翎雙親接機透露女兒想吃火鍋 新男神楊勇緯引尖叫

記者劉肇育／綜合報導
東京奧運跆拳道、柔道、輕艇、舉重等選手，返抵國門，歡迎團前來接機。記者黃義書／攝影
東京奧運跆拳道、柔道、輕艇、舉重等選手，返抵國門，歡迎團前來接機。記者黃義書／攝影

東京奧運台灣柔道、跆拳道、輕艇代表隊以及部分舉重隊成員在28日傍晚搭機返國，體育署也派遣專人至機場迎接並全程引導辦理通關及檢疫手續，代表隊成員也透過專屬通道通關，而這次奪銅的跆拳道小將羅嘉翎的雙親也到機場迎接女兒歸國，不過代表隊成員接下來都將前往防疫旅館進行7天隔離和7天自主健康管理。

台灣代表團在今年東京奧運前5天賽事進行完後已拿下創史上新高的6面獎牌，而部分已完賽的代表隊和運動員也已陸續返台，在自由車馮俊凱、體操丁華恬已於前兩日返台後，28日則是柔道、跆拳道、輕艇與部分舉重隊成員搭機返台。

其中這次拿下跆拳道女子57公斤級銅牌的羅嘉翎，28日雙親就一同到桃園機場迎接女兒歸國，儘管羅嘉翎隨即將跟隨代表隊一同前往防疫旅館，但母親也表示將會準備好美食送至防疫旅館，讓羅嘉翎大飽口福。

羅嘉翎的母親表示，女兒這一路走來獲得不少貴人幫助，讓他們覺得相當感激，並透露羅嘉翎為了體重控制吃了不少苦頭，家人也決定陪伴她一起挨餓，「我們都是陪著她一起走，她不能吃我們也陪著不能吃，吃完飯還陪著她跑步。」

不過羅嘉翎的母親也表示，在這次東京奧運結束後，羅嘉翎就透露希望能夠吃火鍋好好慶祝，但在她隨即將前往防疫旅館進行隔離的情況下，他們也會準備女兒愛吃的美食送往防疫旅館讓她好好享用。

至於在柔道男子60公斤摘銀的柔道型男楊勇緯，在下飛機後就引發機場空服與地勤人員的騷動，一路上掌聲與尖叫聲不曾間斷，甚至還被詢問是否有女友，儼然成為新一代男神。

跆拳道女將羅嘉翎，奪下女子57公斤級銅牌，28日返台，父母前來接機。記者黃義書／...
跆拳道女將羅嘉翎，奪下女子57公斤級銅牌，28日返台，父母前來接機。記者黃義書／攝影

東京奧運 防疫 旅館

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