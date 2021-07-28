東奧／美「女飛魚」雷德基雪恥摘金 當下在水中大哭

雷德基在1500公尺自由式總算拿下個人在東奧的第一面金牌。(歐新社)

被喻為「女飛魚」的美國 女泳健將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)在東京奧運 女子1500公尺自由式比賽中，一如外界預期勇奪金牌。她從比賽伊始就一騎絕塵，她的對手祗有自己，雷德基奪冠那一刻在水中大哭，有些「反常」。

現年24歲的她已是第三次征戰奧運，並在此間鑄就了「傳奇」。2016年里約奧運她參加5項比賽、斬獲4金1銀，兩破賽會紀錄、兩破世界紀錄，一時風頭無兩。饒是如此，她也是寵辱不驚，有記者形容她「溫和快樂甚至有些平凡」。

雷德基在1500公尺自由式總算拿下個人在東奧的第一面金牌。(路透)

兩度與金牌擦身而過

雷德基上岸後很快就恢復了平靜，出席頒獎典禮時，銀牌得主雀躍地找尋鏡頭，銅牌得主與教練抱頭痛哭，而她始終微微弓著背，跟在隊尾，閑庭信步；來到記者會，她沒有妙語連珠，但對每一個問題都不曾敷衍。那一刻的情緒宣洩，許是因為這枚奧運金牌實在來之不易。

東京奧運游泳 比賽賽程過半，曾在2015年世界游泳錦標賽上包攬了從200米到1500米自由泳項目全部金牌的雷德基已接連在200米、400米兩個項目上「失守」。特別是前一項，她被擠出了領獎台，而那距離1500米決賽開賽不足一個小時。

澳洲女將特穆斯。（路透）

這兩個項目的金牌都被澳洲女將特穆斯(Ariarne Titmus)摘走了。生於2000年的她一直將雷德基視作偶像，「喜歡和她友好競爭」。事實上，2019年世界游泳錦標賽上，正是她把過去長達6年時間在大型國際賽事處於不敗之地的雷德基「請」下了寶座。

即使拿銀也不會失望

「能與特穆斯同場競技，我非常高興。即便得了銀牌，我也不曾失望。這不過是這段旅程中的一部分。」在東京賽場再度負於「老對手」時，雷德基如是說。

她還說，也許人們或因里約賽場戰績而抱有期待，或因她未能奪得金牌而進行質疑，但她會把這些「額外想法」都從腦中拋開。

「我並不會因為從前拿了很多枚金牌，就認為銀牌、銅牌沒有意義。」雷德基說，她不希望人們去可憐她沒能奪冠，她希望人們去看到人生更多面。

800米自澳死敵對決

拋開運動員這個身分，雷德基的確有著很多面。她家境優渥，愛好廣泛，是史丹福大學的高材生，備戰奧運的同時也不曾拉下學業。她還喜歡做義工，一枚枚金牌是她拿到醫院哄孩子的絕妙道具。「為了讓孩子們感到高興，我也會繼續去爭奪金牌。」她說。

美國名將雷德基在女子200公尺自由式項目失利，不過75分鐘後她一掃陰霾，在1500公尺自由式總算拿下個人在東奧的第一面金牌。(歐新社)

按照計劃，雷德基在東京奧運單人項目還有女子800米自由泳，不出意外的話特穆斯也將參加。是雷德基繼倫敦、里約後實現「三連冠」，還是特穆斯在東京完成對偶像的「三殺」，已是賽前最大懸念。