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東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

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東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

體育新聞組／綜合報導
拜爾絲。（美聯社）
拜爾絲。（美聯社）

美國體操協會28日宣布，經過進一步的醫學評估，體操名將拜爾絲（Simone Biles）退出了女子個人全能決賽的比賽。美國體操協會在聲明中表示，「我們完全支持西蒙娜的決定」。

東京奧運女子體操團體27日的決賽，拜爾絲在跳馬項目失誤後意外退賽；賽後，拜爾絲透露，自己沒有受傷，退賽是考慮到心理健康。

拜爾絲。（路透）
拜爾絲。（路透）

美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)27日出乎意料地在東京奧運跳馬項目失誤後，以她需要「關注自己的健康」為由，做出退出女子體操團體賽的驚人決定；美國隊原本有望在拜爾絲帶領下奪得團體金牌，她的退出讓全隊只剩三名首度參加奧運的選手參加接下來三場團體賽事，俄羅斯隊因此在團體賽中奪冠，前兩屆金牌得主美國隊居次。

24歲的拜爾絲在團體賽結束後，於社群媒體Instagram上稱讚她勇敢的隊友「在逆境中戰鬥」和「在她做不到時挺身而出」；她並向媒體談到自己的心理健康問題，堅稱她需要「關注自己的健康」，同時指出「人生不僅僅是運動」。

帶著里約奧運4金1銅的輝煌成績，24歲的拜爾絲這次出征日本，不單只是美國隊頭號明星，更是全世界運動迷關注的焦點，堪稱東京奧運看板人物之一。

東京奧運 美國 社群媒體

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