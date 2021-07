東奧／拳擊賽被對手「咬耳朵」選手氣炸：不是第一次了

摩洛哥22歲拳擊手巴拉(Youness Baalla)在27日東京奧運 會對戰紐西蘭25歲拳擊手尼卡(David Nyika)時,竟試圖咬住尼卡的耳朵。所幸尼卡設法避開攻擊最後贏得勝利。

巴拉此次比賽節節敗退,到了第3回合時竟使出咬耳招。獲勝的尼卡對裁判錯過這個動作感到驚訝,並對巴拉表達失望。

Ahhhh wtf, Another Holyfield Tyson 😂

Glad he got pumped 😂😂



NZ had a good onways!!#Earbite #Boxing #TokyoOlympics #NZ #Boxer #Newzealand #Heavyweight #TysonHolyfield #DavidNyika pic.twitter.com/LNnt5jW9PI