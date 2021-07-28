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東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

東奧／拳擊賽被對手「咬耳朵」選手氣炸：不是第一次了

體育新聞組 / 綜合報導
紐西蘭拳擊手尼卡(左)被摩洛哥拳擊手巴拉咬耳朵。(影片截圖)
紐西蘭拳擊手尼卡(左)被摩洛哥拳擊手巴拉咬耳朵。(影片截圖)

摩洛哥22歲拳擊手巴拉（Youness Baalla）在27日東京奧運會對戰紐西蘭25歲拳擊手尼卡（David Nyika）時，竟試圖咬住尼卡的耳朵。所幸尼卡設法避開攻擊最後贏得勝利。

巴拉此次比賽節節敗退，到了第3回合時竟使出咬耳招。獲勝的尼卡對裁判錯過這個動作感到驚訝，並對巴拉表達失望。

尼卡指出：「我認為裁判沒看到，因為他近距離咬我，但沒有整口咬到我的耳朵。還好當時他戴著護齒器，我有點出汗。」

尼卡提到：「我不記得當時對他說了什麼，肯定沒給他好臉色。我之前在黃金海岸大英國協運動會胸部也被咬過一次。但這次可是奧運耶！」

摩洛哥拳擊手巴拉（右）對戰紐西蘭拳擊手尼卡。(新華社)
摩洛哥拳擊手巴拉（右）對戰紐西蘭拳擊手尼卡。(新華社)

許多網友不敢相信巴拉的行徑，批評他重現拳王泰森（Mike Tyson）1997年咬耳事件。也有人說：「他是不是賽前沒先吃東西？」、「真丟人」、「真高興他輸了。」

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