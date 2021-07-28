東奧／大坂直美慘敗自曝感覺很糟 網酸不夠格點聖火

日本網球名將大坂直美27日在東奧中慘遭淘汰，黯然離場。(美聯社)

東京奧運 網球女單大爆冷門，被看好奪冠的地主女網名將大坂直美(Naomi Osaka)第三輪止步，讓許多日本 人難以置信；大坂出局後，在社媒網站上有人同情、有人撻伐，更有人質疑她代表點燃聖火的資格。

世界排名第二的大坂，生於日本，在美國 長大，父親為海地裔美國人，母親為日本人；賽前她表示，能回日本打球非常開心，前二輪也都輕取對手。

然而到了第三輪，她最有力的落地球似乎未能發威，反倒是捷克左撇子選手萬卓索娃(Marketa Vondrousova)接連放小球奪分，並以幾個刁鑽球把大坂逼出舒適圈。

失去節奏的大坂最終以1：6和4：6，被萬卓索娃打得落花流水，就此在東奧謝幕；大坂無緣把金牌留在地主國，輸球後未受訪直接離場，她前兩輪賽後都有受訪。

「對大坂來說，不但是在(母國)日本打球，也是奧運，這很困難。」世界排名42的萬卓索娃說，「一定壓力超大，我都不敢想像。 」

這是24歲的大坂首次參加奧運，她是網球史上首位登頂單打世界第一的亞洲選手，手握四座女單大滿貫冠軍，分別是美網與澳網各兩座。

「我有多失望？每次輸球我都會很失望，但這次我的感覺更糟糕。」大坂賽後坦言輸球的感覺很糟糕，想把金牌留在地主國的壓力「有點太大」，「一切都搞砸了，若你有看比賽，可能就會看到。我原本十拿九穩的事情，現在卻變得沒把握了。」

雅虎新聞上，批評大坂的言論獲得1萬多名雅虎使用者點讚，顯見眾人對大坂的失落與不滿。

「我無法理解大坂為何是東奧最後一棒火炬手。」在雅虎新聞有評論員寫道：「她自稱日本人，卻連日語都說不好。」

紐時指出，大坂獲選為奧運火炬手，凸顯奧運主辦單位希望推廣日本多元文化；美國職籃(NBA)日籍非裔球星八村壘(Rui Hachimura)同樣代表日本出戰奧運，並擔任日本代表隊掌旗官。

不過，在社會中的某些角落，部分日本人的仇外情節仍僅接受非常狹隘的日本人定義；在日本生活長達17年的「日本時報」專欄作家麥克尼爾(Baye McNeil)寫道：「我擔心或許(推動)太多太快，可能出現某種形式的反彈。」

同樣具有非裔血統的麥克尼爾表示，那些覺得不舒坦的人可能覺得，「若要忍受『黑人的命也是命』(BLM)這類事情與國家代表，最好要贏，但當大坂提前遭淘汰，人們的醜陋面盡顯。」