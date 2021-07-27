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「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺

中央社記者林宏翰／洛杉磯27日專電
美國女子體操隊27日在團體賽有望與俄羅斯爭金牌時，超級明星拜爾絲因心理問題退賽，引發熱議，運動界名人包括林書豪發聲力挺，白宮發言人表達支持。（美聯社）
美國女子體操隊27日在團體賽有望與俄羅斯爭金牌時，超級明星拜爾絲因心理問題退賽，引發熱議，運動界名人包括林書豪發聲力挺，白宮發言人表達支持。（美聯社）

美國女子體操隊27日在團體賽有望與俄羅斯爭金牌時，超級明星拜爾絲因心理問題退賽，引發熱議，運動界名人包括林書豪發聲力挺，白宮發言人表達支持。

本屆奧運的看板人物之一，美國體操天后拜爾絲27日在團體賽的關鍵時刻退賽，儘管保守派媒體批評她「自私」、「半途而廢」，網紅柯克（Charlie Kirk）砲轟「我們養出了軟弱的一代」，但拜爾絲仍獲得運動界及其他名人支持。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）推特發文表示：「拜爾絲值得我們支持和感謝。她是我們心中的偉大運動員，我們何其有幸可以看她比賽。感謝美國隊員展現堅定意志，當好榜樣並奪下獎牌。」

父母來自台灣的美國籃球明星林書豪在推特上向拜爾絲及大坂直美致敬：「感謝拜爾絲和大坂直美，提醒我們要多關照自身！感謝我們可以繼續見證，她們如何為了下一代，改變運動場內及場外的未來。」

「洛杉磯時報」體育版專欄把拜爾絲與女子網球明星大坂直美相提並論，使用「不OK也沒關係（it’s OK to not be OK）」當作標題。

大坂直美6月以心理健康為理由，宣布退出法國網球公開賽，她自曝受到憂鬱症所苦，呼籲各界重視運動員的心理健康，她因為這個議題而成為「時代雜誌」（Time）封面人物。

拜爾絲日前發言支持大坂直美：「我認為必須把心理健康放在第一位，否則你就沒辦法享受比分，沒辦法達成你想要的成就。所以有的時候，大賽當前卻為了多關照自己而退出，那也沒關係，因為這正好展現你做為一個選手、同時生而為人的本色。」

擁有3面奧運金牌的前美國體操女將芮斯曼（Aly Raisman）對於拜爾絲退賽的決定讓她感同身受。

芮斯曼說：「拜爾絲是這次東京奧運的最大焦點，這結果真的很震撼。但我認為更重要的是讓大家思考，她身上到底承受多大壓力，一個人所承受的壓力是有限度的。她也是人，有時候大家都忘了這一點。她只是上場盡力表現而已。」

芮斯曼強調：「奧運選手都是有血有肉的人，他們都拿出全力拚戰，在如此巨大的壓力之下，你必須要在對的時間達到巔峰狀態，同時做好例行功夫，真的很難。」

前美國隊花式滑冰選手黎朋（Adam Rippon）推文表示：「我無法想像拜爾絲承受的壓力，只想表達我們多麼愛她，很容易忘記她也是一個普通人。我們愛妳。」

美國 東京奧運 大坂直美

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