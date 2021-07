「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺

美國女子體操隊27日在團體賽有望與俄羅斯爭金牌時,超級明星拜爾絲因心理問題退賽,引發熱議,運動界名人包括林書豪發聲力挺,白宮發言人表達支持。(美聯社)

美國 女子體操隊27日在團體賽有望與俄羅斯爭金牌時,超級明星拜爾絲因心理問題退賽,引發熱議,運動界名人包括林書豪發聲力挺,白宮發言人表達支持。

本屆奧運的看板人物之一,美國體操天后拜爾絲27日在團體賽的關鍵時刻退賽,儘管保守派媒體批評她「自私」、「半途而廢」,網紅柯克(Charlie Kirk)砲轟「我們養出了軟弱的一代」,但拜爾絲仍獲得運動界及其他名人支持。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)推特發文表示:「拜爾絲值得我們支持和感謝。她是我們心中的偉大運動員,我們何其有幸可以看她比賽。感謝美國隊員展現堅定意志,當好榜樣並奪下獎牌。」

父母來自台灣的美國籃球明星林書豪在推特上向拜爾絲及大坂直美 致敬:「感謝拜爾絲和大坂直美,提醒我們要多關照自身!感謝我們可以繼續見證,她們如何為了下一代,改變運動場內及場外的未來。」

「洛杉磯時報」體育版專欄把拜爾絲與女子網球明星大坂直美相提並論,使用「不OK也沒關係(it’s OK to not be OK)」當作標題。

大坂直美6月以心理健康為理由,宣布退出法國網球公開賽,她自曝受到憂鬱症所苦,呼籲各界重視運動員的心理健康,她因為這個議題而成為「時代雜誌」(Time)封面人物。

拜爾絲日前發言支持大坂直美:「我認為必須把心理健康放在第一位,否則你就沒辦法享受比分,沒辦法達成你想要的成就。所以有的時候,大賽當前卻為了多關照自己而退出,那也沒關係,因為這正好展現你做為一個選手、同時生而為人的本色。」

擁有3面奧運金牌的前美國體操女將芮斯曼(Aly Raisman)對於拜爾絲退賽的決定讓她感同身受。

芮斯曼說:「拜爾絲是這次東京奧運 的最大焦點,這結果真的很震撼。但我認為更重要的是讓大家思考,她身上到底承受多大壓力,一個人所承受的壓力是有限度的。她也是人,有時候大家都忘了這一點。她只是上場盡力表現而已。」

芮斯曼強調:「奧運選手都是有血有肉的人,他們都拿出全力拚戰,在如此巨大的壓力之下,你必須要在對的時間達到巔峰狀態,同時做好例行功夫,真的很難。」

前美國隊花式滑冰選手黎朋(Adam Rippon)推文表示:「我無法想像拜爾絲承受的壓力,只想表達我們多麼愛她,很容易忘記她也是一個普通人。我們愛妳。」