「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺

美國女子體操隊27日在團體賽有望與俄羅斯爭金牌時，超級明星拜爾絲因心理問題退賽，引發熱議，運動界名人包括林書豪發聲力挺，白宮發言人表達支持。（美聯社）

美國 女子體操隊27日在團體賽有望與俄羅斯爭金牌時，超級明星拜爾絲因心理問題退賽，引發熱議，運動界名人包括林書豪發聲力挺，白宮發言人表達支持。

本屆奧運的看板人物之一，美國體操天后拜爾絲27日在團體賽的關鍵時刻退賽，儘管保守派媒體批評她「自私」、「半途而廢」，網紅柯克（Charlie Kirk）砲轟「我們養出了軟弱的一代」，但拜爾絲仍獲得運動界及其他名人支持。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）推特發文表示：「拜爾絲值得我們支持和感謝。她是我們心中的偉大運動員，我們何其有幸可以看她比賽。感謝美國隊員展現堅定意志，當好榜樣並奪下獎牌。」

父母來自台灣的美國籃球明星林書豪在推特上向拜爾絲及大坂直美 致敬：「感謝拜爾絲和大坂直美，提醒我們要多關照自身！感謝我們可以繼續見證，她們如何為了下一代，改變運動場內及場外的未來。」

「洛杉磯時報」體育版專欄把拜爾絲與女子網球明星大坂直美相提並論，使用「不OK也沒關係（it’s OK to not be OK）」當作標題。

大坂直美6月以心理健康為理由，宣布退出法國網球公開賽，她自曝受到憂鬱症所苦，呼籲各界重視運動員的心理健康，她因為這個議題而成為「時代雜誌」（Time）封面人物。

拜爾絲日前發言支持大坂直美：「我認為必須把心理健康放在第一位，否則你就沒辦法享受比分，沒辦法達成你想要的成就。所以有的時候，大賽當前卻為了多關照自己而退出，那也沒關係，因為這正好展現你做為一個選手、同時生而為人的本色。」

擁有3面奧運金牌的前美國體操女將芮斯曼（Aly Raisman）對於拜爾絲退賽的決定讓她感同身受。

芮斯曼說：「拜爾絲是這次東京奧運 的最大焦點，這結果真的很震撼。但我認為更重要的是讓大家思考，她身上到底承受多大壓力，一個人所承受的壓力是有限度的。她也是人，有時候大家都忘了這一點。她只是上場盡力表現而已。」

芮斯曼強調：「奧運選手都是有血有肉的人，他們都拿出全力拚戰，在如此巨大的壓力之下，你必須要在對的時間達到巔峰狀態，同時做好例行功夫，真的很難。」

前美國隊花式滑冰選手黎朋（Adam Rippon）推文表示：「我無法想像拜爾絲承受的壓力，只想表達我們多麼愛她，很容易忘記她也是一個普通人。我們愛妳。」