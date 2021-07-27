日女壘傳奇上野由岐子率隊奪金 原中國籍教練：她是神

日本女壘投手上野由岐子(中)與隊友相擁。(美聯社)

東京奧運 女壘項目，日本 隊和美國隊繼2008年北京 奧運後27日再次在金牌戰對決，結果日本隊在先發投手上野由岐子率領下連霸。日本隊教練宇津木麗華說：「上野是神。」

東奧女壘項目，27日是美日繼2008年北京奧運後再度金牌戰對決，美國隊推出奧斯特曼（Cat Osterman）、日本隊推出39歲的上野由岐子當先發投手。上野6局下退場，由20歲的投手後藤希友上場接手，上野第7局下再度回到投手丘守住最後一局，率領日本隊終場2:0勝出，時隔13年奪金牌。

賽後，日本女壘隊教練宇津木麗華接受媒體採訪時說：「都是拜上野之賜，讓奪金不再是夢想，我一直相信上野一定能讓我們圓夢。不過，也很想讓後藤有上場投球的經驗。真的很感謝上野，上野是神。我真的認為，最後一局只有靠上野才行。」

出生於中國北京、原是中國籍的宇津木麗華（原名任彥麗）已歸化日本，拿日本國籍。她受訪時稱讚日本女壘隊野手的守備工作做得很好，沒疏失。她說，日本的守備是世界第一的，打線的實力現在也不輸人，所以相信日本（女壘）以後會愈來愈強。

賽後，上野被媒體問到今天最後一局再度上投手丘的感覺時說：「比賽途中，由後藤上場接手投球，我看到後藤臉色漸蒼白，似乎已使盡力氣時，心想乾脆自己上場奮力一搏。也因如此，鬥志高昂，最後能不負眾望，實在太好了。」

在日本壘球界已被說成是國寶級人物、傳奇人物的上野被問及「是否壓力很重」時答說：「我有覺悟這是我所背負的重擔，為了能站上這投手丘，這13年來我想了很多，一路熬過來。我想，我一定要投到我不能投為止。」

被問及「時隔13年再度奪金，意義是否不同」時，上野答說：「不同於上次奪金的情況，畢竟這次奧運日本是東道主，所以壓力很大，我就近觀察（宇津木）麗華教練的模樣，感覺教練好像每天快要被重壓給壓垮似的，所以我很想盡我的力量協助她，最後能如此（奪金牌）報恩，實在太好了。」

上野說：「13年的歲月，只要不放棄就能圓夢。我想告訴大家的就是這件事。壘球比賽今後不被納為奧運比賽項目，但大家還是不能放棄，要持續往前邁進。」